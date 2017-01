Turismo Sostenibile: un regalo per viaggiare green

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!







Il Natale si avvicina ed è tempo di pensare ai regali, ma perché continuare a fare i soliti regali che diventeranno inevitabilmente e in poco tempo nuovi rifiuti, danneggiando l’ambiente? Ecobnb offre la possibilità di fare un regalo originale e adatto a tutti, si tratta di un pacchetto per un soggiorno eco-sostenibile, una vacanza eco-friendly da trascorrere in un agriturismo biologico, in una casa sull’albero, in un B&B ecologico o in un eco-resort in qualsiasi regione italiana, in Europa o nel mondo.

Ecobnb è la più grande community dedicata al turismo sostenibile d’Europa, che attraverso il suo sito web permette di scoprire e prenotare ospitalità eco-sostenibili in giro per l’Europa e il mondo. L’obiettivo di questo progetto tutto italiano è quello di cambiare il nostro modo di viaggiare, rendendolo più rispettoso dei luoghi, dell’ambiente e delle comunità locali.

Per i vostri regali di Natale, o per qualsiasi altra occasione, basterà quindi visitare il sito di Ecobnb e acquistare il pacchetto regalo “Soggiorno Eco”, scegliendo tra un soggiorno per 2, 3 o 4 persone, tutti con colazione inclusa, a partire da 99€.

Chi riceve il Viaggio Regalo potrà trascorrere un weekend eco-friendly scegliendo tra centinaia di possibilità, tra agriturismi biologici, case sugli alberi, B&B ecologici, glamping in yurta, alberghi diffusi o eco-resort sostenibili in Italia o nel mondo.

Scegliendo il pacchetto regalo di Ecobnb regalerai ai tuoi cari un’esperienza indimenticabile di 2 giorni in armonia con la natura, alla scoperta di nuovi luoghi e contribuirai alla salvaguardia dell’ambiente, considerando che il turismo è attualmente la quarta causa di inquinamento ambientale. Un’idea originale per rendere il Natale sempre più green!