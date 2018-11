Nissan ed ELIS verso la mobilità sostenibile

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!







Il “Vocational Master in Meccanica Industriale”, realizzato da ELIS con il supporto di Nissan Italia e con le aziende partner del consorzio, permetterà ai partecipanti di ricevere una formazione tecnica riguardo i veicoli elettrici e la mobilità sostenibile.

I giovani formati saranno in grado di accedere alle opportunità di lavoro del settore industriale e ai profili più adatti disponibili nella Rete ufficiale dei concessionari Nissan che saranno selezionati in collaborazione con Randstad.

L’iniziativa si inserisce nella roadmap formativa sviluppata da Nissan a favore delle nuove generazioni, dalle Università agli Istituti Tecnici.

Obiettivi e struttura del progetto fatto da Nissan ed ELIS

Si rafforza la partnership tra Nissan e il Consorzio ELIS, (Educazione-Lavoro-Istruzione-Sport), realtà educativa non profit che da 50 anni facilita l’inserimento nel mondo del lavoro e promuove nelle organizzazioni una cultura professionale attenta alla persona e al bene comune.

Al via il “Vocational Master in Meccanica Industriale”, destinato a formare la figura di “Meccanico multifunzione di impianti industriali e manutentore” che con Nissan si arricchisce dell’abilitazione ad operare sui veicoli elettrici secondo la certificazione di legge PAV*.

Dopo aver messo a disposizione lo scorso anno un laboratorio meccanico di 25mq, anche quest’anno Nissan è al fianco di ELIS con un percorso formativo che porta le nuove competenze della mobilità sostenibile all’interno della scuola. I tecnici Nissan metteranno a disposizione dei giovani know-how durante 8 giornate di formazione, fornendo gli stessi contenuti previsti per i tecnici di primo livello della Rete ufficiale.

Elemento qualificante del Master è l’opportunità di sostenere il test per la certificazione di legge PAV, che consente di operare sui veicoli elettrici per la manutenzione ordinaria, tramite la società QSD, partner Nissan abilitata al riconoscimento di tale certificazione.

Dalla formazione all’inserimento, un percorso integrato per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Il progetto del Master ha una valenza formativa e “sociale” in cui Nissan si inserisce, non solo supportando lo sviluppo delle conoscenze dei giovani, ma anche di mettendo in collegamento domanda ed offerta di lavoro attraverso un flusso integrato nel quale Randstad Italia, partner dell’azienda nella ricerca e selezione del personale, seguirà tutte le candidature raccolte attraverso la corsia preferenziale costituita dalla sezione “Lavora con noi” inserita ora in tutti i siti delle concessionarie Nissan.

Tramite il Vocational Master in Meccanica Industriale, quindi, i giovani possono ora contare su un’ulteriore opportunità per crearsi un futuro lavorativo, con la possibilità di utilizzare le competenze acquisite per entrare a far parte anche del mondo Nissan come forza lavoro a supporto della Rete delle concessionarie nell’ambito del post vendita.

Una roadmap formativa a 360°. Sostenere i giovani nello sviluppo delle competenze e nell’inserimento nel mondo del lavoro è un impegno costante di Nissan per sensibilizzare le nuove generazioni ad un modello di mobilità più sostenibile, sicura ed integrata.

Un percorso che spazia dalle Università italiane (Politecnico di Milano, LUISS e L’Aquila) alla scuola superiore dove Nissan sin dal 2016 ha promosso diversi progetti con il Consorzio ELIS condividendo la convinzione che investire nell’educazione di qualità significa investire nello sviluppo sostenibile.

Tra le numerose iniziative ricordiamo la realizzazione di una piattaforma digital creata per stimolare i giovani a lavorare in modalità condivisa allo sviluppo della mobilità elettrica, un percorso di formazione teorica e pratica che ha permesso a 16 ragazzi di maturare esperienze nelle concessionarie Nissan, un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro che ha coinvolto 30 studenti del Liceo Scientifico e alcuni dipendenti Nissan, i cosiddetti “Maestri di Mestiere”, che hanno avvicinato gli studenti al mondo del lavoro e trasferito loro nozioni di base sul funzionamento di un’azienda internazionale, per aiutarli nel futuro orientamento professionale.

Nissan e la corporate social responsibility

Animata da una vision aziendale strategica che si propone di “arricchire la vita delle persone”, Nissan contribuisce allo sviluppo sostenibile della società offrendo non solo prodotti e servizi di qualità, ma anche un ampio ventaglio di attività a livello globale. In qualità di leader del settore automotive, Nissan si impegna a promuovere forme di mobilità innovative, di valore e sostenibili verso il rispetto dell’ambiente e una società più equa e sicura.

La leadership della Casa nipponica nel segmento dei veicoli elettrici, gli sforzi tesi a rendere più accessibili i trasporti nei Paesi emergenti e lo sviluppo di tecnologie di guida autonoma in grado di eliminare quasi completamente il rischio di incidenti rientrano proprio tra le iniziative che affondano le radici in questa vision, volte a creare nuovo valore.

Nissan è fermamente convinta che sostenere i giovani sia un investimento per il futuro. Per contribuire a creare una società meritocratica, in cui tutti possano aspirare a prospettive di vita migliori, l’azienda ha deciso di consacrare il proprio know-how e le proprie tecnologie a una serie di iniziative didattiche divertenti e interessanti, volte a far capire alle nuove generazioni l’importanza del monozukuri, l’artigianalità tradizionale giapponese.

ELIS (Educazione-Lavoro-Istruzione-Sport)

ELIS è una realtà educativa non profit che ha al suo centro la persona e il lavoro e propone la professionalità come servizio al bene comune. ELIS si rivolge a giovani, professionisti ed imprese per rispondere al divario scuola-lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle startup.

C’è un filo rosso che collega tutte le attività ELIS e che tiene insieme la sua storia, la ricerca dell’innovazione e l’attenzione sociale: è il progetto di rintracciare e colmare attraverso la formazione al lavoro quelle distanze che troppo spesso separano i grandi e i piccoli: la startup dalla grande azienda, il giovane di provincia da un’importante opportunità, il disoccupato da una nuova prospettiva di lavoro, le persone del sud del mondo da una formazione di alta specializzazione.