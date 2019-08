IEG: raccolta degli oli vegetali esausti

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!





Dare il buon esempio e proteggere l’ambiente attraverso la raccolta dell’olio vegetale esausto. E’ stato questo l’impegno di Ecomondo (presente alla fiera organizzata a Rimini dal 6 al 9 novembre 2018 da Italian Exhibition Group) che ha iniziato a raccogliere gli oli vegetali esausti grazie al supporto del CONOE, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti che si occupa dal 2001 della corretta gestione di questo rifiuto.

Dal 6 al 9 novembre 2018 tutti i bar e i ristoranti della Fiera sono stati dotati di contenitori per la raccolta dell’olio vegetale esausto che, ogni sera, sono stati conferiti nel grande contenitore di raccolta all’interno dello Stand del CONOE (Padiglione B3, Stand 051).

Si è stimato che nelle 4 giornate di manifestazione è stata recuperata una tonnellata di olio vegetale esausto, che è stato avviato dal Consorzio al recupero nella filiera della produzione di biodiesel.

“La raccolta ad Ecomondo – spiega Tommaso Campanile, presidente del CONOE – ha rappresentato un segnale importante e concreto per sensibilizzare i visitatori sulla corretta gestione dell’olio esausto. Il recupero di questo rifiuto ha promosso la crescita dell’economia circolare e ha scongiurato impatti dannosi sull’ambiente e sulla salute”.

Nel 2017 il CONOE ha raccolto 72 mila tonnellate di oli vegetali esausti, con un aumento del 16% rispetto al 2015. Il 90% degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione per la produzione di biodiesel, un combustibile vegetale non tossico e completamente biodegradabile che può essere utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. Nel 2017 sono state prodotte 60 mila tonnellate di biodiesel, consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 21 milioni di euro.