Mobilità sostenibile: con Ford si guida ‘green’

Ford ha annunciato il lancio della nuova versione del pluricelebrato EcoBoost 1.0 a cilindrata variabile. Si tratta della prima applicazione al mondo di tecnologie di disattivazione dei cilindri su un motore a 3 cilindri.

L’applicazione, disponibile nel 2018, sarà in grado di disattivare/riattivare la combustione in 1 dei 3 cilindri in soli 14 millisecondi, 20 volte più velocemente di un battito di ciglia, consentendo di ridurre le emissioni di CO2 e incrementare l’efficienza del 6%. Lo sviluppo è stato portato avanti nell’ambito della ricerca sulle tecnologie di propulsione ad alta efficienza, che interessa motori sia a combustione che elettrificati.

Gli ingegneri Ford rivoluzioneranno ancora una volta lo stato dell’arte dei motori a combustione dopo aver già rotto gli schemi con il lancio del primo EcoBoost 1.0, incrementandone ancora l’efficienza e lasciando inalterate prestazioni e comfort. Il risultato è un propulsore che, grazie a una serie di soluzioni per prevenire la produzione e la trasmissione di vibrazioni e rendere impercettibile la disattivazione del cilindro, concretizza uno scenario in precedenza considerato impossibile per un motore a 3 cilindri.

La tecnologia è in grado di ridurre i consumi interrompendo l’afflusso di benzina e il movimento delle valvole, ed entra in azione solo nelle condizioni di guida in cui non è richiesto un immediato incremento di potenza come le andature a velocità di crociera e le accelerazioni graduali. “Ford ha spostato ancora in avanti i limiti dell’ingegneria dei motori continuando a produrre innovazione con il celebrato EcoBoost 1.0, e dimostrando che anche i migliori propulsori a combustione interna possono, grazie alla tecnologia, esprimere un ulteriore potenziale in termini di efficienza”, ha dichiarato Bob Fascetti, Vice Presidente Ingegneria Motori, Ford Europa.

La tecnologia della cilindrata variabile è stata sviluppata dagli ingegneri dei centri ricerche Ford di Aachen, Germania, Dunton, Regno Unito, e Dearborn, Stati Uniti, in collaborazione con Shaeffler Group.

L’EcoBoost 1.0 a 3 cilindri è stato lanciato nel 2012 e tuttora rappresenta lo stato dell’arte fra le motorizzazioni a benzina, la soluzione di ‘downsizing’ Ford per abbassare i consumi e guidare ‘green’ senza rinunciare alle proprie abitudini di guida e alle prestazioni. La tecnologia EcoBoost assicura più potenza e coppia e meno consumi ed emissioni, rispetto a motori tradizionali di cubatura maggiore, integrando e ottimizzando 3 tecnologie: iniezione diretta ad alta pressione, doppia fasatura variabile e turbo.

Adottato a bordo di 10 modelli Ford di differenti segmenti e dimensioni (Fiesta, EcoSport, B-MAX, Focus, C-MAX, C‑MAX7, Tourneo Connect, Transit Connect, Tourneo Courier, Transit Courier) e commercializzato in 72 paesi in tutto il mondo, l’EcoBoost 1.0 anche quest’anno, e per la 5a volta consecutiva, ha ricevuto il titolo di Motore dell’Anno nella categoria ‘sub 1.0-litre’. Si tratta del 9° riconoscimento dal suo lancio nel 2012, dopo i 3 titoli assoluti, i 4 di categoria ‘Best Engine Under 1.0-litre’ e quello di ‘Best New Engine’. In Europa, nel 2015, 1 veicolo Ford su 5 è stato venduto equipaggiato con EcoBoost 1.0, quasi 2 su 5 nel caso della Fiesta.