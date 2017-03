Kyoto Club e Fondazione Cogeme presentano il Premio di eccellenza “Verso un’economia circolare”

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!







Fondazione Cogeme Onlus, nell’ambito del progetto “Verso un’economia circolare: avvio di un Centro nazionale di competenza in provincia di Brescia” con il contributo di Fondazione Cariplo, lancia il Premio di eccellenza “Verso un’economia circolare” rivolto a Enti locali e mondo produttivo. Kyoto Club è partener del progetto.Obiettivo del premio è sostenere quei percorsi verso sistemi industriali che favoriscano il riciclo e riuso delle risorse.

Lanciato nell’ambito dell’omonimo progetto che mira a un modello sostenibile in cui tutte le attività siano organizzate in maniera circolare, il premio è stato lanciato ufficialmente lo scorso 8 marzo durante l’evento fieristico Made expo – BuildSmart! a Milano al convegno “Verso un’economia circolare: la progettazione dei prodotti ecocompatibili in edilizia”.

Con il premio si vuole sottolineare l’importanza del riciclo/riuso, dello scambio di risorse e della condivisione dei processi produttivi, che favoriscano percorsi verso sistemi eco-industriali che limitino al massimo i sottoprodotti non utilizzati, il loro smaltimento e la conseguente dispersione nell’ambiente.

I destinatari del premio sono: Enti locali e Aziende che, negli anni 2016-2017, abbiano realizzato, avviato, o anche solo approvato ed autorizzato, interventi di diminuzione dei rifiuti e di uso efficiente dei materiali di scarto.

I promotori assegneranno un premio per le seguenti categorie : Comuni

categoria 1: comuni fino a 30.000 abitanti

categoria 2: comuni oltre 30.000 abitanti

Aziende

categoria 1: fatturato fino a 100 milioni

categoria 2: fatturato oltre i 100 milioni

Le domande di partecipazione al premio dovranno essere inviate entro venerdì 15 settembre 2017 a Enrico Marcon (Kyoto Club) – e.marcon@kyotoclub.org.

Consulta la domanda di partecipazione (pdf compilabile) da inviare sottoscritta insieme alla scheda riepilogativa di descrizione del progetto con cui si partecipa al premio.

Ai vincitori si riconoscerà un premio consistente in una targa e una bicicletta di ultima generazione a pedalata assistita (una per ogni vincitore/per categoria). Fondazione Cogeme e Kyoto Club diffonderanno la notizia di assegnazione del premio “Verso un’Economia circolare” attraverso i mezzi d’informazione e sui propri siti web e altri canali di comunicazione.