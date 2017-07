Plastica in mare: salpa il veliero di Expédition MED

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!





Ha preso il largo il 22 giugno 2017, dal porto di Fiumicino, la campagna scientifica di Expédition MED 2017 che per due mesi – a bordo del veliero “Ainez” – solcherà le acque del Mediterraneo centrale e meridionale con l’obiettivo di studiare la cosiddetta “plastisfera”, il nuovo ecosistema di microorganismi marini e batteri che colonizzano e vivono sulle microparticelle di plastica degradata, di cui si nutrono, e che sono in grado di trasformarsi in barriere microbiche assolutamente distinte dalle altre comunità biologiche circostanti.

Secondo i biologi marini Linda Amaral-Zettler e Erik Zettler, alla cui attività di ricerca si deve la scoperta della plastisfera, trenta minuti dopo il suo arrivo in mare, un rifiuto plastico viene colonizzato da questi microorganismi e se si trova a galleggiare in un allevamento ittico è in grado di contaminarlo. L’équipe interdisciplinare di Expédition MED 2017 – composta da scienziati, oceanografi e volontari – studierà questo inquietante habitat, in grado di giocare un ruolo chiave nell’aggregazione e nel trasporto di sostanze chimiche tossiche e di microrganismi invasori degli ecosistemi marini e patogeni per l’uomo.

Dal 22 giugno al 19 agosto Expédition MED percorrerà circa duemila miglia nautiche tra il sud del Mar Tirreno, il Mediterraneo meridionale (in particolare intorno all’isola di Lampedusa), il Mar Ionio e, infine, il Mar Adriatico, una delle zone a più alta densità di rifiuti plastici.

Expédition MED

Fondata in Francia da Bruno Dumonted, la ONG Expédition MED è un programma di ricerca scientifica sulla plastica nel Mar Mediterraneo attraverso spedizioni marittime e la creazione di una rete internazionale di collaborazione. Oltre al sostegno della ricerca scientifica con la creazione di un Laboratorio Cittadino delle scienze collegiali, Expédition MED si prefigge anche la missione di sviluppare una rete solidale internazionale costituita da centri di ricerca e da associazioni ambientaliste, attivi specificamente nello studio dei rifiuti plastici e nella lotta per la loro riduzione, di sensibilizzare e mobilitare il grande pubblico e i decision maker sui danni dei rifiuti plastici in mare nonché sostenere le soluzioni alternative alla plastica da fonti fossili.

Novamont è partner sostenitore dell’iniziativa da diversi anni nell’ambito del progetto di citizen science che comprende anche la collaborazione con Goletta Verde di Legambiente e Plastic Buster dell’Università di Siena

Le équipe a bordo di Expédition MED 2017:

Ricercatori e Scienziati:

Linda Amaral Zettler, NIOZ Marine Royal Dutch Institute for Sea Research

Erik Zettler, NIOZ Marine Royal Dutch Institute for Sea Research

Stéphane Bruzaud, Université Bretagne Sud

Enrico Zambianchi, Università di Napoli

Cristiana Guerranti, Bioscience Research Center, Università di Siena

Jean-Louis Brunet, JLBA Médical, Lyon

Bruno Michel, Henri-Pierre Aberlenc, CIRAD, Montpellier

Cédric Audibert, Muséum d’Histoire Naturelle de Lyon

François Dussoulier, Muséum d’Histoire Naturelle de Toulon

Yvon Perrin, IRD – Institut pour la Recherche et Développement de Montpellier

Equipaggio:

Giulio Cesare Giuà, skipper

Bruno Dumontet, capo spedizione

Tosca Ballerini, coordinatore scientifico

Laura Frère, ricercatrice

Jérémy Mansui, oceanografo

Marion Philippon, volontario

Thomas Defrance, volontario

Justin Masson, volontario

