Smart buildings e blockchain: le ultime novità

Dalla gestione dell’energia alle bollette, la blockchain alla fine toccherà tutto negli edifici.La blockchain ci consentirà di distribuire la memoria affidabile,i contratti intelligenti ci forniranno calcoli affidabili distribuiti. La blockchain può essere utilizzata per gestire al meglio gli impianti.

Una delle tecnologie emergenti più importanti è la blockchain. E’ la tecnologia che sta alla base del funzionamento dei Bitcoin, ma le potenziali applicazioni sono molto più grandi della crittografia.

Blockchain è un registro distribuito. Invece di un unico database o di un’organizzazione che detiene record di transazione (o altri dati), i record sono disponibili a milioni di computer in modo anonimo.Attraverso una massiccia distribuzione di questi record,viene creato un record di dati quasi impermeabili.(Se volessi approfondire la questione blockchain ti rimando a questo contenuto.)

Attualmente, le applicazioni primarie per la blockchain sono nell’industria finanziaria, che ha la più chiara proposta di valore.

Don Tapscott, autore della rivoluzione Blockchain , ha tenuto un colloquio TED e ha riassunto perché le transazioni sostenute dalle grandi istituzioni finanziarie sono problematiche. In primo luogo, i titolari dei dati sono centralizzati e possono essere hackerati. In secondo luogo, queste istituzioni non sono accessibili a tutti. In terzo luogo, le transazioni sono lente, prendendo ore o giorni essere completate. Inoltre, le istituzioni addebitano una tassa e prendono dati personali (che potrebbero essere dannosi per i venditori e per i clienti in futuro).

All’interno dell’energia, blockchain è una forte candidata per supportare la distribuzione di una rete elettrica. L’istituto Rocky Mountain ha parlato di come la blockchain influenzerà il settore energetico e di come diventerà una chiave sulla griglia della cyberdefense. Greentech Media ha inoltre ospitato un podcast sulla blockchain esplorando le possibilità per le applicazioni.

In breve, la blockchain può registrare e agevolare le operazioni tra molte entità che acquistano e vendono energia.Poiché più proprietari e aziende diventano fornitori di energia elettrica installando il solare e investendo in batterie, ci sarà una rete molto più complicata ed interconnessa tra acquirenti e venditori di energia. Molti individui e imprese saranno compratori e venditori, in alcuni casi contemporaneamente, a seconda dell’ora del giorno.

La blockchain è una tecnologia fondamentale che può rendere questo complesso mercato efficiente, sicuro e senza significativi costi generali.

Diverse aziende stanno parlando di applicazioni della blockchain nell’immobiliare, ma solitamente è più comune sul lato del brokeraggio.Ad esempio, la blockchain potrebbe eliminare la necessità di un’assicurazione sul titolo, riducendo i costi per l’acquisto di una casa.

L’aumento dell’efficienza del mercato è vantaggioso anche nella gestione degli impianti. L’uso della blockchain nelle operazioni di costruzione ha ricevuto minore attenzione, ma ci sono molte opportunità consentite dalla tecnologia.

Dato che il blockchain è un modo sicuro per automatizzare le transazioni e il trasferimento dei dati, ecco alcune idee guida su come il blockchain possa cambiare il modo in cui gli edifici sono gestiti.

Servizi di gestione degli impianti

Molte organizzazioni assumono fornitori esterni per gestire i loro uffici. Questi contratti possono includere la gestione di progetti di capitali, il funzionamento dei sottosistemi come l’HVAC e la gestione della caffetteria.L’approccio dell’intermediario funziona bene, perché la maggior parte degli uffici di grandi dimensioni richiede decine di servizi diversi.

Gestire le infrastrutture elettroniche e allo stesso tempo pensare al proprio business è praticamente impossibile per la maggior parte delle aziende. Tuttavia, per ovviare a questo problema, un’impresa può decidere migliorare di gran lunga la sua efficienza delegando il controllo delle infrastrutture e degli impianti ad un ente esterno e pagando per il servizio ricevuto.

Inoltre, la società potrebbe non avere le risorse per gestire correttamente tutte le relazioni necessarie col fornitore. Le efficienze di scala sono imponenti e possono superare le commissioni contrattuali versate alla società di gestione degli impianti.

Blockchain può evitare la necessità di un intermediario. Un concetto all’interno della blockchain è il “contratto intelligente”. Il contratto intelligente definisce come i soldi dovrebbero circolare e seguire il trasferimento con le condizioni accordate. Questo sostituisce il contratto legale o altri contratti di carta.

“Se la blockchain ci consente di distribuire la memoria affidabile, allora i contratti intelligenti ci forniscono calcoli affidabili distribuiti”.

Ecco un semplice esempio di spedizione e consegna: invece di firmare un contratto di carta con un servizio di consegna, un contratto intelligente potrebbe semplicemente rilasciare la tariffa di consegna prestabilita quando il pacco viene consegnato (che potrebbe essere verificato utilizzando GPS).

Le catene di approvvigionamento sono state considerate come un buon obiettivo per la blockchain, ma lo stesso si può dire della gestione degli impianti. Troppo spesso, le catene di approvvigionamento sono ostacolate dai sistemi basati su carta in cui i documenti devono passare attraverso numerosi canali per l’approvazione, tutto questo aumenta l’esposizione alla perdita e alla frode.Questo approccio creerebbe automaticamente un archivio delle chiamate di manutenzione passate e potrebbe identificare automaticamente i componenti HVAC che devono essere sostituiti.