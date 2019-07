Cosa-vedere-in-un-weekend-a-Siena

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!





A livello di b&b Siena è ben fornita, ma se avete intenzione di passarci un weekend muovetevi in anticipo: si tratta della classica città che è possibile scoprire anche in un fine settimana, senza fare troppe corse. Del resto, tre delle sue attrazioni principali sono concentrate in un unico punto, perché la torre del Mangia fa parte del Palazzo Pubblico, che a sua volta affaccia su Piazza del Campo.

Partiamo proprio da qui: due volte l’anno sede del Palio, questa piazza è considerata una delle più belle del mondo, ed è anche il centro della vita cittadina da almeno 700 anni. Lo stesso vale per il Palazzo Pubblico, che ospita i governanti della città sin dai tempi del Governo dei Nove. Il Palazzo oggi è importante almeno per altre due ragioni: da un lato permette ai turisti di salire fino agli 88 metri della Torre del Mangia, che offre il panorama migliore di Siena e delle colline circostanti, e dall’altro ospita il Museo Civico, famoso per contenere l’allegoria del Cattivo e del Buon Governo, dipinta da Ambrogio Lorenzetti. Potete acquistare i biglietti online a questa pagina: ricordate che, oltre all’ingresso al museo (10 €) sono disponibili soluzioni cumulative che integrano anche la salita alla Torre del Mangia (15 €).

Siena però non è solo Piazza del Campo, né solo architettura civile. Il suo Duomo, ad esempio, è uno degli esempi più rilevanti dello stile romantico-gotico italiano. Oltre alla Cappella Piccolomini, dove Michelangelo scolpì 4 statue, i turisti accorrono per guardare il pavimento, ricco di simboli religiosi ed esoterici, e la Libreria Piccolomini, affrescata da Pinturicchio e da Raffaello.

Alle spalle del Duomo, il Battistero è un’opera d’arte altrettanto importante: ve ne accorgerete dando uno sguardo agli affreschi di Lorenzo Pietro e Benvenuto di Giovanni, ma anche al fonte battesimale in marmo e bronzo. Dalla parte opposta, invece, si trova il complesso di Santa Maria della Scala, uno dei più antichi ospedali del nostro continente e oggi museo. Includetelo nel vostro weekend a Siena: sarà una scelta azzeccata!