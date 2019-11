Cosa vedere in un weekend a Roma in novembre

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!





Quando si tratta di scegliere un hotel o un ostello, i consigli di Expedia sono sempre utili: poter confrontare migliaia di strutture filtrandole in base alle proprie necessità è una comodità non da poco, anche se ormai ci siamo abituati a farlo. Più difficile, invece, scegliere come passare il tempo una volta arrivati in città, soprattutto se la città in questione è il più grande museo a cielo aperto del mondo. Insomma, cosa è più giusto vedere in un weekend a Roma nel mese di novembre?

Musei, musei e ancora musei

In una giornata fredda o ancor peggio piovosa non c’è modo migliore di aspettare il sereno in uno dei tanti musei della Capitale. Il pensiero va subito a quelli Vaticani, il tesoro raccolto nei secoli dai Papi oggi visitato da circa sette milioni di persone, ogni anno: cliccate sul link per scegliere il biglietto che fa per voi. Se prevedete di passarci solo mezza giornata, però, potrebbe non essere la scelta più giusta; in questo caso ripiegate sulle Gallerie d’Arte Moderna o sul MAXXI, acronimo di Museo nazionale delle arti del XXI secolo, inconfondibile per via della struttura progettata da Zaha Hadid.

Verificare l’attendibilità di un’antica leggenda

Conoscerete di certo il Pantheon, il tempio dedicato a ogni divinità passata, presente e futura, fondato nel 27 a.C. e ricostruito da Adriano un centinaio di anni dopo. Il simbolo di questo simbolo è l’oculo di nove metri di diametro, che permette il passaggio della luce ma non, dice la leggenda, delle gocce di pioggia, a causa di una corrente ascensionale d’aria calda. Non vi spoileriamo la risposta, solo un importante indizio: il pavimento del Pantheon è forato…

Visitare la Roma sotterranea

La Capitale dei secoli che furono fa dannare gli ingegneri incaricati di costruire la metropolitana, ma offre anche molte opportunità turistiche: in questo senso, nella vostra vacanza a Roma in novembre prendete parte a una delle tante mostre sotterranee. Ne è un esempio la cripta dei frati cappuccini, con i suoi 4.000 teschi, ma anche la meravigliosa Domus Aurea – la reggia di Nerone – o il bunker di Villa Torlonia, realizzato nel 1943 per proteggere Mussolini e la sua famiglia, e oggi aperto al pubblico in visita guidata!