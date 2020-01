Viaggio a Favignana: sole, mare e relax

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!





L’isola di Favignana fa parte dell’Arcipelago delle Egadi, un complesso di isolotti situato proprio di fronte alla città siciliana di Trapani. Il viaggio a Favignana è tra le mete turistiche più ambite, per la bellezza del paesaggio, l’acqua cristallina ed il fascino selvaggio dell’isola.

Specialmente in estate, Favignana rappresenta una scelta davvero ideale se siete alla ricerca di un territorio incontaminato nonostante la presenza turistica piuttosto marcata. Calette meravigliose, immerse in una suggestiva vegetazione, mare limpidissimo, l’isola conserva ancora il fascino di un tempo ed alcuni luoghi sono così incontaminati che sembra quasi non siano mai stati calpestati da impronta umana. A ben vedere, è forse questa la caratteristica più affascinante del luogo.

Se dunque tra le tue mete estive vi è l’isola di Favignana, sei nel posto giusto: in questo articolo, infatti, vogliamo fornirti qualche dritta per organizzare al meglio un meraviglioso viaggio a Favignana.

Sei pronto? Iniziamo!

Viaggio a Favignana: le spiagge più note

Prima di ogni cosa, nel pianificare il soggiorno, considera esattamente che tipo di vacanza desiderate fare: in base ai tuoi gusti, alle esigenze di viaggio ed anche naturalmente, alla compagnia.

Come ogni meta turistica che si rispetti, specialmente estiva, l’intero Arcipelago delle Egadi pullula di strutture alberghiere e ricettive che sapranno accogliere ogni tipo di gruppo di viaggiatori, nucleo familiare, dal più piccolo al più numeroso.

Se in particolare stai cercando un soggiorno smart, magari per risparmiare qualcosa sulle spese e godere al massimo della bellezza delle spiagge, il nostro consiglio è quello di orientarti su uno dei numerosi B&B Favignana.

Sicuramente online, ti sarà capitato già di imbatterti in portali dedicati ai viaggiatori, durante la lettura però, cercheremo di guidarti verso un’organizzazione pianificata e chiara per le tue prossime vacanze!

Sul sito expedia.it per esempio, potrai trovare una ricca selezione di Bed and Breakfast a Favignana tra cui individuare la struttura che sposi maggiormente le tue esigenze.. e le tue tasche!

Sul portale appena citato, sarà infatti possibile selezionare le strutture più interessati, confrontarle e scegliere in totale sicurezza quella che si aggiudicherà la tua fiducia.

Per orientarti al meglio e non lasciarti da solo durante la pianificazione delle vacanze, ecco che abbiamo scelto di selezionare alcune delle spiagge più famose dell’isola: se cerchi luoghi maggiormente frequentati per immergersi nella movida del luogo, a Favignana ve ne sono alcune decisamente affollate, specialmente in alta stagione!

Ma tranquillo, un posticino per il tuo gruppo di viaggio ci sarà sempre, magari preferendo la roccia e rinunciando quindi alla bianca sabbia impalpabile…ma l’acqua resterà sempre cristallina!

Se una delle prerogative di questo viaggio dovrà essere un alloggio a due passi dal mare, allora potrai già appuntarti quanto segue:

Cala Azzurra

Questa incantevole e famosissima caletta si trova a sud dell’isola ed è caratterizzata da due baie di sabbia bianchissima e sottile.

Il mare che potrai ammirare in questa zona è di una limpidezza assoluta, dai colori incantevoli, con il fondale che degrada poco per volta. Rilassati gustando una bibita fresca nel vicino bar e goditi pure un aperitivo al tramonto ammirando una delle insenature più cristalline dell’intera isola.

Lido Burrone

Altra bellissima spiaggia, questa baia sorge a due passi dal centro del paese ed è la più grande di tutta l’isola.

Anch’essa caratterizzata da acque trasparenti, qui potrete trovare il maggior numero di servizi e svaghi che il posto abbia da offrire. Consigliata soprattutto se siete turisti giovani che cercano non solo la bellezza del paesaggio, ma anche divertimento e movimento notturno.

Viaggio a Favignana: le spiagge meno frequentate

Potresti al contrario star cercando relax ed estrema tranquillità.

Anche in tal caso, Favignana rappresenterà la vacanza ideale. Per trascorrere le giornate nel migliore dei modi, evitando il caos ed il chiacchiericcio tipico dei luoghi frequentati dai turisti, la scelta potrebbe cadere sulle spiagge che sembrano essere state dimenticate…veri e propri paradisi terrestri!

Esistono infatti calette deserte dal fascino incredibile, non hai che l’imbarazzo della scelta:

Punta Faraglioni

Cala del Pozzo

Punta Sottile

Immergiti nella meraviglia di questi luoghi per ritrovare pace e serenità interiori a stretto contatto con la natura incontaminata, per una vacanza che sia davvero rigenerante.

Viaggio a Favignana: in quali periodi è meglio partire?

La conformazione dell’isola, la sua collocazione geografica e la presenza di spiagge e calette che rappresentano la principale attrazione turistica del luogo rendono Favignana (e l’intero Arcipelago delle Egadi) una meta perfetta per le vacanze estive.

I mesi migliori per pianificare un soggiorno a Favignana sono dunque quelli che vanno da Maggio ad Ottobre.

Luglio e Agosto, tuttavia, sono particolarmente gettonati e potresti dunque trovare maggior affollamento nelle strutture ricettive e sulle spiagge.

Il nostro consiglio, è dunque quello di preferire i mesi di Giugno e Settembre per trovare maggiori posti liberi. Il clima, alle latitudini siciliane, è sempre caldo (anzi magari in quel periodo potrebbe essere meno afoso).

Ti abbiamo fatto venire il desiderio di visitare al più presto l’isola? Allora tuffati nelle calde e trasparenti acque di Favignana!