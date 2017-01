Greentronics: verso la sostenibilità energetica con REPOWER

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!







In un contesto energetico post Conto Energia, nel quale incentivazioni come Certificati Verdi e Certificati Bianchi volgono quasi definitivamente al tramonto, mentre il costo dell’energia è destinato ancora ad aumentare, gli unici spiragli di sostenibilità energetica si intravedono nelle nuove tecnologie di accumulo, grazie anche alla diminuzione dei prezzi dei pannelli fotovoltaici.

Mentre però i nuovi sistemi di accumulo energetico con batterie al litio soffrono di problemi tecnici (quali spunto di corrente e sensibilità alle alte temperature) e soprattutto hanno costi elevati tali da avere un rientro dell’investimento in non meno di 10-12 anni, i sistemi tradizionali di accumulo con batterie al piombo sono affetti dal problema della solfatazione, che si genera ad ogni scarica profonda della batteria, provocando il deposito di uno strato di solfato di piombo sulle piastre interne che impedisce il passaggio di corrente riducendo di molto la vita dell’intero sistema. Esistono anche batterie al piombo più evolute (AGM, GEL, ecc.) create ad hoc per arginare in parte il problema, ma il loro costo è comunque proibitivo, per cui la convenienza economica in termini di payback è ancora lontana.

Greentronics Srl, un’azienda che opera nel campo dell’elettronica di potenza per le rinnovabili e l’efficientamento energetico, già nota per il suo dispositivo SMARTLIGHT con controllo ad intelligenza artificiale delle lampade che garantisce risparmi energetici fino a oltre il 90%, ha adesso sviluppato un sistema modulare di accumulo che, risolvendo il problema della solfatazione delle batterie, permette l’utilizzo di comuni ed economiche batterie al piombo, estendendone inoltre in questo modo la durata a parecchi anni e abbassandone il tempo di ritorno dell’intero investimento a soli 3-4 anni.

Tale tecnologia elettronica innovativa, chiamata REPOWER, durante la carica della batteria, è in grado di acquisire informazioni dalla batteria per diagnosticare costantemente il suo stato, in modo tale che, ad ogni accenno di solfatazione, interviene avviando immediatamente il processo di desolfatazione per la rigenerazione della stessa, per poi far ripartire in automatico la ricarica normale quando rileva che la batteria ha riacquistato il suo stato ottimale.

La nuova tecnologia, unica al mondo, è implementata in diversi prodotti GREENTRONICS, ma nel caso dell’accumulo fotovoltaico assume le sembianze di singoli piccoli regolatori di carica modulari 12V o 24V ad alta efficienza, che rendono oltre che conveniente, anche molto semplice per tutti l’installazione dell’impianto, dato che basta collegarne uno su ogni pannello e connettere la relativa batteria, per poi collegare l’inverter all’apposito concentratore. La sua struttura modulare consente inoltre di dimensionare (o estendere) a proprio piacimento l’impianto scegliendone la potenza in kW e la capacità di accumulo più adatta alle proprie esigenze.

E’ possibile inoltre dotare l’impianto di uno switch brevettato per commutare il carico (che può essere l’intero impianto elettrico o parte di esso) dall’inverter ad una fonte elettrica esterna (contatore ENEL o gruppo elettrogeno) allorquando il concentratore elettronico avvisa che la capacità residua delle batterie sta per esaurirsi. Per il suo bassissimo tempo di rientro, abbinato a tale quadro di funzionalità, possiamo sicuramente considerare il prodotto REPOWER di Greentronics la tecnologia di accumulo più versatile e promettente del settore.