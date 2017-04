Ecolight: butta il vecchio cellulare nell’EcoIsola RAEE

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!







Ecolight lancia la campagna: butta il vecchio cellulare nell’EcoIsola RAEE. Dal consorzio nazionale per la gestione dei rifiuti elettronici l’invito ad utilizzare una delle 50 stazioni ecologiche che si trovano in prossimità dei grandi negozi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Lazio. Un piccolo sforzo che fa bene all’ambiente.

Voler bene alla terra è voler bene al nostro futuro. In occasione della 47esima edizione dell’Earth Day che fu celebrata sabato 22 aprile, il consorzio Ecolight rilancia il proprio impegno in favore dell’ambiente e invita a utilizzare una delle 50 EcoIsole RAEE che si trovano in prossimità di grandi negozi o centri commerciali in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio per smaltire correttamente almeno un rifiuto elettronico di piccole dimensioni. Cellulari, tablet, telecomandi, frullatori, ma anche rasoi, joystick e lampadine a risparmio energetico non più funzionanti possono essere conferite gratuitamente in una di queste stazioni ecologiche dedicate ai RAEE. «Quanti di questi oggetti non più funzionanti rimangono nel cassetto o in cantina in attesa di essere buttati? Per l’Earth Day possiamo fare un piccolo sforzo: liberiamo uno spazio nel cassetto e conferiamo in modo corretto il nostro smartphone che nonostante non funzioni più continuiamo a conservare», dice il direttore generale di Ecolight Giancarlo Dezio. «È un piccolo sforzo che fa bene all’ambiente: infatti questi tipi di rifiuti sono riciclabili per oltre il 90% del loro peso e possono contribuire in modo significativo al recupero di plastica, metalli e vetro da riutilizzare in altri processi produttivi».

Identificati tecnicamente con i Raggruppamenti R4 (i piccoli elettrodomestici e l’elettronica di consumo) ed R5 (le sorgenti luminose), questi rifiuti sono anche quelli più difficili da intercettare: meno di uno su cinque infatti segue un corretto percorso di smaltimento e recupero. Contribuire alla loro raccolta è dare una mano a quanto prevede l’Earth Day. La Giornata della Terra infatti è stata istituita per porre l’attenzione sulla difesa ambientale attraverso la tutela delle risorse naturali nel tentativo di trovare una soluzione concreta alle minacce dei cambiamenti climatici. L’edizione 2017 viene proposta con l’obiettivo di diffondere, da qui ai prossimi tre anni, un’“alfabetizzazione” sui temi chiave: se è vero che tutti hanno diritto a un ambiente sano e sostenibile, è infatti altrettanto vero che ognuno di noi ha una responsabilità attiva nella sua tutela. E il piccolo gesto di differenziare il vecchio cellulare è un inizio.

L’EcoIsola RAEE è un cassonetto automatizzato di dimensioni contenute (1,5×1,2×1,5 metri) destinato alla raccolta dei RAEE appartenenti ai Raggruppamenti R4 ed R5. Per conferirvi i rifiuti, al consumatore è richiesto di indicare il tipo di prodotto da smaltire (se un piccolo elettrodomestico o una lampadina) e identificarsi con la carta regionale dei servizi, quindi inserire il rifiuto nello sportello indicato. A conferma dell’avvenuto conferimento, al termine viene rilasciato uno scontrino. Quando i contenitori interni sono pieni, la macchina avvisa i tecnici per lo svuotamento via sms. I rifiuti conferiti vengono tracciati dal momento del conferimento fino al trattamento e recupero, nell’intento di prevenire il traffico illegale dei RAEE. Inoltre, i cittadini avranno sempre la certezza che i materiali conferiti seguiranno la filiera corretta, con grande beneficio per l’ambiente.

Dove si trovano le EcoIsole RAEE:

Lombardia

Brescia, Leroy Merlin, via Genova 93 Pantigliate (MI), Leroy Merlin, strada consortile vecchia Paullese Carugate (MI), IKEA, via Artigianato Caponago (MI), Leroy Merlin, via Galileo Galilei Lissone (MB), Leroy Merlin, via Nuova Valassina Nova Milanese (MB), Leroy Merlin, Strada Statale 35 Km 135 Seriate (BG), Leroy Merlin, via Cassinone Solbiate Arno (VA), Leroy Merlin, via Del Lavoro Barzanò (LC), Sacchi Unieuro, via Privata G. Sacchi 2 Merate (LC), Sacchi Unieuro, via Turati 4

Veneto

Marcon (VE), Leroy Merlin, via Mattei Mestre (VE), Leroy Merlin, via Colombara Mestre (VE), Interspar, via Torino Mestre (VE), Interspar, via Paccagnella San Giovanni Lupatoto (VR), Leroy Merlin, via Monte Amiata Torri di Quartesolo (VI), Leroy Merlin, via Brescia

Piemonte

Torino, Leroy Merlin, corso Giulio Cesare Collegno (TO), Leroy Merlin, via Nazioni Unite Moncalieri (TO), Leroy Merlin, via Fortunato Postiglione

Toscana

Sesto Fiorentino (FI), IKEA, via Redi Campi Bisenzio (FI), centro commerciale I Gigli via San Quirico

Lazio

Roma, Leroy Merlin, via Bruno Pontecorvo Ciampino (RM), Leroy Merlin, parco commerciale via Kennedy

Emilia Romagna

Bologna, Mediaworld viale Tito Carnacini 43 (parco commerciale Meraville) Bologna, Centro commerciale Navile, via Cristoforo Colombo 7 Bologna, Centro commerciale Andrea Costa, via Andrea Costa 156 Bologna, Centroborgo, via Marco Emilio Lepido 186 Bologna, Centro commerciale San Ruffillo, via Ponchielli Bologna, Leroy Merlin, viale Tito Carnacini 43 (parco commerciale Meraville) Bologna, Bricoman, via del Terrapieno 46 Bologna, Leclerc presso il centro commerciale ViaLarga, via Larga 10 Casalecchio di Reno (BO), LeroyMerlin, via Antonio de Curtis Casalecchio di Reno (BO), IKEA, via John Lennon 6 Villanova di Castenaso (BO), Centronova, via Villanova 29 Imola (BO), centro Il Leonardo, viale Amendola 129 Ferrara, Centro commerciale Le Mura, via Copparo Ravenna, Mediaworld via Faentina 165/E Ravenna, Centro commerciale ESP via Marco Bussato, 74 Faenza (RA), Centro commerciale Le Maioliche, via Bisaura 3 Savignano sul Rubicone (FC), Leroy Merlin, piazza Vespucci 7 Forlì, Centro commerciale Puntadiferro, piazzale della Cooperazione Modena, Centro commerciale La Rotonda, via Morane 500 Modena, Centro commerciale GrandEmilia, via Emilia Ovest 1480 Modena, Centro commerciale I Portali, viale dello Sport 50 Campogalliano (MO), Conforama, via del Passatore 30 Rimini, IKEA, via Tolemaide 140 Rimini, Le Befane shopping center, via Caduti di Nassiriya, 20 Rimini, Centro commerciale I Malatesta, via Emilia, 150 Rimini, Centro commerciale Perlaverde, via Enrico Berlinguer Cesena, Centro commerciale Lungo Savio, via Arturo Carlo Jemolo, 110