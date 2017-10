Il ruolo della blockchain nell’edilizia e nella gestione degli edifici

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!





Utilizzare i contratti intelligenti è la chiave per migliorare il servizio di garanzia.Come riportato nel precedente articolo, con la Blockchain è possibile preservare i dati sensibili di ogni utente.Tuttavia questa tecnologia può trovare spazio anche nel campo dell’edilizia,migliorando anche la qualità dei materiali utilizzati.

Garanzie per l’attrezzatura

Il mercato mondiale per l’automazione delle costruzioni è di circa 120 miliardi di dollari. L’apparecchiatura intelligente e l’internet of things, che collegheranno questi sistemi al cloud, stanno diventando più comuni. I contratti intelligenti potrebbero servire per automatizzare le garanzie e fornire rimborsi quando l’apparecchiatura non funziona come previsto.

Jeff Garzik, che ha fondato l’avvio dei servizi della blockchain, i contratti intelligenti garantiscono un insieme molto efficace di risultati. Non c’è mai una confusione e non c’è mai bisogno di fare liti. È semplicemente un insieme di risultati molto limitato e garantito dal computer.

Con sensori a bordo per monitorare le prestazioni dell’apparecchiatura, qualsiasi problema di garanzia potrebbe essere identificato automaticamente e il rimborso sarebbe trasferito automaticamente. Ciò consentirebbe agli operatori della costruzione di aumentare la fiducia nei prodotti acquistati e di ridurre i costi amministrativi dei fornitori.

Fatturazione dell’inquilino

La fatturazione di singoli uffici per l’energia effettiva all’interno di un edificio commerciale è una sfida importante per la gestione dell’energia. Ci sono regole in alcune città, come New York , che richiedono il sottometraggio per consentire la fatturazione dell’inquilino. Al momento, il processo è manuale e richiede un po ‘di amministrazione. Proprio come la blockchain che comincia ad impattare sulla griglia energetica in modo diffuso, potrebbe anche fornire le fondamenta per la fatturazione all’interno di singoli edifici.

Tracciamento interno dell’interno

Il monitoraggio degli individui all’interno di un edificio permetterà allo spazio di essere più efficiente e personale. Detto questo, si verificano preoccupazioni di privacy valide in quanto vengono raccolti più dati su più occupanti. Blockchain potrebbe fornire sicurezza e anonimato, consentendo ai sistemi edili di raccogliere dati più dettagliati sui singoli occupanti.

Blockchain può essere utilizzato come un modo sicuro per memorizzare i dati personali identificabili. Ad esempio, le Nazioni Unite stanno lavorando su un sistema ID digitale basato sulla blockchain . Allo stesso modo, Civic è incentrata sulle soluzioni di gestione delle identificazioni basate su blocchi per garantire i sensibili dati personali di un individuo.

La soluzione è un po’ tecnica, ma in breve, il blockchain consente a Civic di verificare l’identità di una persona, ma non di memorizzare dati personali su un server. Poi, decentralizzando i dati, Civic genera l’identità data, garantendo che non possa essere manomessa.

I dati riguardanti le modalità di lavoro di uno o più addetti all’interno di un edificio potrebbero essere raccolti nella stessa maniera, evitando che gli addetti possano sentirsi osservati e controllati come farebbe il Grande Fratello di Orwell.

Spazi di collaborazione

La maggior parte degli spazi di collaborazione presenta piani di prezzi piuttosto semplici: una tariffa mensile per accedere allo spazio ufficio, una tariffa più elevata per un ufficio riservato e una tariffa ancora più elevata per un ufficio chiuso. Lo sforzo amministrativo di elaborare fatture su base d’uso è proibitivo in base ai costi.

Più lavoratori si avvicinerebbero agli spazi di collaborazione, se potessero pagare solo il tempo trascorso nello spazio, che potrebbe essere almeno un paio di ore alla settimana. Blockchain e contratti intelligenti avrebbero eliminato gli sforzi amministrativi per attuare un modello di prezzo dinamico che sarebbe altamente sicuro.

Deloitte nella sua ricerca afferma che la Blockchain sembra essere la tecnologia più adatta all’applicazione in spazi studiati per essere condivisi e con una configurazione dinamica, nei quali si succedono un numero più alto di locatari, con contratti di più breve durata rispetto a usi tradizionali delle proprietà.

WeWork ha sollevato una serie G con una valutazione di 20 miliardi di dollari.Molti pensano che questa valutazione è giustificata dal suo obiettivo di prendere azioni significative di uno spazio commerciale esistente,anche dagli spazi posseduti e gestiti da società.WeWork può anche vedere la blockchain come un modo per aumentare la domanda di spazio di collaborazione.Altri operatori dello spazio cooperativo possono vedere gli investimenti nella blockchain come un modo per differenziare le loro offerte e per catturare la quota di mercato.

Queste sono solo alcune delle molteplici possibilità per la blockchain nella gestione degli impianti. La tecnologia ha il potenziale per interrompere la gestione degli impianti, proprio come riesce a cambiare fondamentalmente il settore finanziario.

I dati sugli impianti potrebbero non essere sensibili come carte di credito o informazioni finanziarie, ma potrebbero esserci ancora dei rischi. Inoltre, il blockchain offre vantaggi oltre la sicurezza, ad esempio una riduzione dei costi generali.

Gli operatori di costruzione, quelli di gestione degli edifici e i fornitori dovrebbero abbracciare la blockchain e considerare come possa aiutarli a fornire soluzioni di nuova generazione. Gli imprenditori dovrebbero inoltre considerare come la blockchain possa rimuovere i passaggi in operazioni complesse e aumentare l’efficienza.

Un sistema di automazione per l’edilizia basata sulla blockchain (BAS) può sembrare estremamente ricco, ma permetterebbe un modello di business “pay for performance” o “BAS as a service”. Inoltre, l’edificio potrebbe migliorare l’efficienza operativa accedendo a dati di trend per siti simili.Tipo BAS sarebbe anche più resistente agli hack. Ad esempio, i setpoint saranno distribuiti in blockchain anziché essere su un singolo server.

Inoltre, proprio come la blockchain è utilizzata per tenere traccia dell’alimentazione alimentare, potrebbe essere utilizzata per monitorare la fonte dei materiali da costruzione per garantire un elevato livello di qualità ambientale dell’interno, che è un problema emergente per la salute dei lavoratori.