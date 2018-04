“Imagine Energy”: Eni presenta il supercalcolatore HPC4

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!







Il percorso di digitalizzazione di Eni è ora nella sua fase cruciale e ha vissuto una tappa fondamentale con l’avvio del nuovo supercalcolatore HPC4, che dota Eni del sistema di calcolo più potente al mondo a livello industriale. L’AD, Claudio Descalzi, ha fatto il punto nell’ambito di un incontro organizzato presso il Green Data Center Eni insieme a rappresentanti del mondo scientifico e dell’azienda. Il sistema di supercalcolo sarà alimentato anche del nuovo impianto fotovoltaico installato presso il centro, il primo a entrare in esercizio nell’ambito del Progetto Italia.

Il 22 febbraio 2018 si è tenuto presso il Green Data Center Eni (GDC) di Ferrera Erbognone l’evento “Imagine Energy. Storie di dati, persone e nuovi orizzonti”, in cui sono intervenuti l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Prof. Massimo Inguscio, esponenti del mondo scientifico e rappresentanti di Eni.

Nell’ambito di questo evento è emerso come Eni sia entrata nella fase cruciale del proprio percorso strategico di digitalizzazione con l’obiettivo di raggiungere importanti benefici economici e operativi nel breve e medio termine. La società è riuscita nel tempo a trasformare la necessità di elaborare grandi quantità di dati in un grande vantaggio competitivo.

La trasformazione digitale di Eni, destinata a coinvolgere tutte le aree di attività della compagnia, si pone una serie di obiettivi trasversali: come il miglioramento della sicurezza e della salute degli operatori della società, l’ulteriore aumento del livello di affidabilità, operabilità e integrità tecnica degli impianti con benefici sia in termini di sicurezza che di impatto ambientale, il rafforzamento delle performance economico-operative, lo sviluppo di nuovi modelli di business e l’incremento della rapidità dei processi decisionali che diventeranno sempre più data driven.

La trasformazione digitale di Eni è quindi una storia di integrazione tra persone, competenze, tecnologia e informatica. Proprio grazie a questo mix, Eni è riuscita a raggiungere risultati straordinari, come per esempio la storica scoperta egiziana di Zohr.

L’AD di Eni Claudio Descalzi ha illustrato il percorso di digitalizzazione intrapreso dalla compagnia, che recentemente ha vissuto una tappa fondamentale con l’avvio del supercalcolatore HPC4 (High Performance Computing), presso il Green Data Center, la casa dell’evoluzione digitale di Eni, centro tra i primi in Europa per tipologia e dimensione e tra i primi al mondo per efficienza energetica. Il GDC ospita un’infrastruttura di supercalcolo ibrida capace di assorbire la metà dell’energia di un sistema tradizionale, e di ridurre le emissioni di CO2.

Di cosa si tratta?

L’HPC4 è un supercomputer che in grado di raggiungere una performance di picco pari a 18,6 Petaflop che, associata a quella del sistema di supercalcolo già operativo (HPC3), porta l’infrastruttura a raggiungere una disponibilità di potenza di picco pari 22,4 Petaflop, vale a dire 22,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche svolte in un secondo.

Con l’avvio di HPC4, il “Cane a sei zampe” entra nel futuro con il più potente supercomputer in ambito industriale al mondo: infatti, se si prendono a riferimento i valori riportati nella classifica Top500 dei supercomputer più potenti al mondo pubblicata a novembre dello scorso anno, il sistema di supercalcolo di Eni si collocherebbe tra i primi dieci al mondo, unico tra i sistemi non-governativi e non-istituzionali. Il nuovo supercalcolatore quadruplica la potenza dell’intera infrastruttura del Green Data Center di Ferrera Erbognone rendendola la più potente al mondo a livello industriale.

Altissima capacità di elaborazione e stoccaggio di dati

L’infrastruttura di calcolo funziona sulla base di un unico ecosistema di algoritmi estremamente avanzato e complesso, creato, sviluppato e di proprietà di Eni, e basato sull’esperienza e sul know how della compagnia che si è avvalsa anche della collaborazione di alcuni tra i più importanti istituti di ricerca italiani.

L’HPC4, in particolare, per le attività upstream, consentirà l’esecuzione e l’evoluzione degli algoritmi dedicati all’imaging geofisico tridimensionale, alla modellizzazione dei sistemi petroliferi, e all’elaborazione di modelli sofisticati di simulazione di giacimento e di ottimizzazione degli impianti produttivi.

High Performance Computing: tecnologia ad altissime prestazioni

L’HPC è il più potente computer in Europa destinato alla produzione industriale Oil & Gas e viene usato principalmente per studiare i dati provenienti dal sottosuolo. I programmi di calcolo sviluppati dal supercomputer combinano gli algoritmi di imaging sismico più accurato con le più moderne tecniche di programmazione.

Il Green Data Center: efficienza e affidabilità

Il Green Data Center di Ferrera Erbognone ospita i sistemi informatici centrali di elaborazione di Eni, sia l’informatica gestionale che le applicazioni Oil & Gas.

Esso è stato sviluppato con l’obiettivo di garantire altissima affidabilità per tutte le esigenze informatiche aziendali e ottenere risultati di efficienza energetica “green” di assoluta eccellenza mondiale. L’impianto è progettato per poter ospitare sistemi IT con assorbimenti energetici fino a 30MW di potenza IT utile, in uno spazio fino a 5.200 metri quadri.

Il cuore del business Eni è nel settore energia e tra i valori fondanti della sua strategia ci sono l’innovazione, per questo è così efficiente e impegnata nel settore della sostenibilità.

Perché proprio a Ferrera Erbognone?

Eni ha deciso di costruire in provincia di Pavia la sua cittadella informatica perchè si tratta di un’area di proprietà vicina al quartier generale di San Donato, situata a cinquanta metri dalla Centrale elettrica Enipower, che pompa l’energia richiesta (ridondata) al Data Center, eliminando le dispersioni tipiche del trasporto su rete elettrica geografica e garantendo un controllo integrale (produzione e consumo) completamente interno al gruppo. La costruzione del Green Data Center è stata inaugurata ad ottobre 2013 ed ospita tutti i sistemi di calcolo Eni destinati all’informatica gestionale e soprattutto il cosiddetto super computer HPC (High Performance Computing).

In collaborazione con Eni