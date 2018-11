Le innovazioni che riducono gli effetti dell’inquinamento

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!







Giovani imprenditori europei e innovatori dalle grandi idee stanno prendendo parte a Copernicus AtmosHack, una gara hackathon tramite cui proporre idee e soluzioni per ridurre l’esposizione delle persone all’inquinamento atmosferico e alle radiazioni UV.

I partecipanti possono basare le proprie innovazioni sui dati disponibili gratuitamente offerti dal programma Copernicus dell’UE, che include osservazioni dai satelliti Copernicus e EUMETSAT, dati sulla qualità dell’aria a livello del suolo e analisi e previsioni sulla qualità dell’aria prodotti da Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), implementato dall’ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

Organizzato da Ultrahack, l’hackathon si svolgerà a Helsinki dal 16 al 18 novembre; le domande di partecipazione potranno pervenire entro l’8 novembre. A conferma dell’importanza e attualità della questione dell’inquinamento, il montepremi complessivo stanziato è pari a €30.000. La giuria include Johannes Flemming di CAMS, Mark Higgins di EUMETSAT e Johanna Tamminen del Finnish Meteorological Institute.

Un problema che riguarda tutti

L’inquinamento atmosferico è un problema di primaria importanza per tutto il mondo; le stime dell’OMS confermano come il 91% della popolazione mondiale ne sia esposta nel corso della vita. La grande maggioranza dei decessi causati dall’inquinamento avviene nei Paesi in via di sviluppo e che pertanto dispongono di minori risorse per far fronte al problema. Per questo motivo, Copernicus finanzia l’iniziativa AtmosHack in collaborazione con EUMETSAT, CAMS, Finnish Meteorological Service (FMI) e l’Università di Helsinki. I partecipanti possono utilizzare dati liberamente disponibili su cui basare le proprie soluzioni. Possono ad esempio sviluppare nuove app per smartphone o web, soluzioni software o hardware o aggiungere funzionalità a soluzioni già esistenti nell’ambito atmosferico.

Un’ampia gamma di potenziali applicazioni

È possibile inviare le domande per le seguenti aree (elenco non esaustivo): app per la qualità dell’aria, app per il traffico e la navigazione, soluzioni per calamità naturali che mostrino eruzioni vulcaniche, polveri e fumo riversati nell’atmosfera, healthcare, formazione scolastica, soluzioni Internet of Things (IOT) che utilizzano combinazioni di sensori al suolo e network, tecnologia pulita per ridurre al minimo, l’inquinamento industriale, agricolo e in altri settori e soluzioni per le smart city.

Premi importanti per stimolare i partecipanti e accelerare i tempi di commercializzazione

Copernicus e i suoi partner assegneranno – oggi e negli anni a venire – importanti somme di denaro a riprova dell’importanza della questione dell’inquinamento. Per i vincitori, è previsto un premio di €5.000, l’inserimento all’interno del programma-start up Copernicus Accelerator e il rimborso di tutte le spese sostenute – per un valore pari a €15.000. Inoltre, due squadre vinceranno i biglietti per Slush, evento di rilievo dedicato alle start-up che si terrà a Helsinki a dicembre. Il team vincente otterrà inoltre l’accesso gratuito a WEkEO, il servizio di riferimento europeo DIAS di Copernicus dedicato ai dati ambientali, agli ambienti virtuali per l’elaborazione dati e al supporto qualificato degli utenti.