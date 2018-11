La bioeconomia delle foreste

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!







Ieri, dalle ore 18 alle ore 22, ha avuto luogo a Roma il Primo Forum Nazionale sulla gestione forestale basata sulla sostenibilità e sulla bioeconomia.

Le faggete vetuste dei Parchi nazionali italiani si presentano a Roma.

Le faggete vetuste italiane, inserite nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO, rappresentano una rete ecologica la cui capacità è stata quella di insediarsi, a partire dall’era post-glaciale, in diverse condizioni ambientali, con alberi selezionati per la loro unicità biologica e in grado di raccontarci le vicissitudini del clima e della storia umana degli ultimi secoli. Ecosistemi che sono quindi la massima espressione di naturalità dei nostri territori e elementi chiave nella strategia di conservazione della biodiversità.

Per il PEFC Italia sono stati presenti Maria Cristina d’Orlando, presidente, e Antonio Brunori, segretario generale.

Oggi, sempre a Roma, l’evento continuerà dalle ore 9,30 alle 19.

Delineare una nuova strategia per le foreste italiane, condivisa tra i soggetti pubblici, imprese, operatori, istituzioni, enti di ricerca e stakeholder, che riconosca il ruolo multifunzionale delle nostre infrastrutture verdi e che metta al centro due elementi chiave: le “produzioni green” e la “tutela della biodiversità”.

È questo l’obiettivo del primo forum nazionale sulla gestione forestale sostenibile “la bio-economia delle foreste”, promosso da Legambiente, che si terrà a Roma il 20 novembre, dalle ore 9.30 presso lo storico palazzo della We Gil. Su questi temi si alterneranno durante la giornata gli interventi e i dibattiti che vedranno protagonisti gli attori politici e economici, oltre ai rappresentanti del settore forestale, dalle aziende, alle associazioni, agli istituti di ricerca.

Durante la giornata saranno premiate le buone pratiche vincitrici del Premio “Comunità Forestali Sostenibili”, ideato in collaborazione con PEFC Italia, per valorizzare e sostenere le buone pratiche di gestione territoriale e forestale delle aree interne della penisola.

Saranno presenti il Consiglio d’amministrazione PEFC Italia, guidato dalla Presidente Maria Cristina d’Orlando, e lo staff del PEFC Italia, guidato dal Segretario Generale Antonio Brunori.

Chi è PEFC Italia

PEFC Italia è un’associazione senza fini di lucro che costituisce l’organo di governo nazionale del sistema di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), cioè il Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale. Il PEFC è un’iniziativa internazionale basata su una larga intesa delle parti interessate all’implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale. Partecipano allo sviluppo del PEFC i rappresentanti dei proprietari forestali e dei pioppeti, organizzazioni ambientaliste, dei consumatori finali, degli utilizzatori, dei liberi professionisti, della ricerca, del mondo dell’industria dell’artigianato e del legno.

Tra i suoi obiettivi si segnala quello di migliorare l’immagine della selvicoltura e della filiera foresta–legno-carta, fornendo di fatto uno strumento di mercato che consenta di commercializzare legno, carta e prodotti della foresta derivanti da boschi e impianti gestiti in modo sostenibile.