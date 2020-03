Un nuovo sistema per la gestione delle energie rinnovabili

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!





Per un approvvigionamento sostenibile e decentralizzato di energia elettrica, giocano un ruolo determinante le centrali elettriche da fonti rinnovabili. Grazie al nuovo Power Plant Manager di SMA, le grandi centrali fotovoltaiche rispettano tutti i requisiti in termini di connessione, digitalizzazione e protezione dei dati e sono pronte per nuovi modelli di business dei mercati energetici.

Basato sulla piattaforma SMA di gestione dell’energia ennexOS, Power Plant Manager consente non solo di monitorare, ottimizzare, gestire e visualizzare la produzione energetica per mantenerla sempre conforme ai requisiti di rete, ma anche di integrare grandi accumulatori e altri generatori di energia nel sistema complessivo.

“Il nuovo SMA Power Plant Manager ottimizza le centrali elettriche da fonti rinnovabili perché siano conformi ai requisiti di una produzione energetica decentralizzata e ibrida e in grado di commercializzare in modo flessibile l’energia” afferma Andreas Paetzold, Platform Product Manager presso SMA. “Power Plant Manager esegue integralmente la gestione della potenza e dell’energia di centrali fotovoltaiche con o senza sistemi di accumulo, di grandi soluzioni storage collegate alla rete, di sistemi fotovoltaico-diesel e di microreti complete. Oltre agli inverter per batterie SMA, in grado di sostenere sistemi ad isola, sono disponibili anche le funzioni tipiche di una centrale elettrica come, ad esempio, black-start, sincronizzazione automatica della rete e alimentazione di corrente sostitutiva”.

Con SMA Power Plant Manager è possibile visualizzare tutti i flussi di energia attuali e passati del sistema, sia a livello dell’intera centrale sia per il singolo dispositivo. Grazie alla possibilità di accedere ai dati di esercizio e ai parametri di tutto il sistema si riducono i tempi di messa in servizio e manutenzione. Il gestore dell’impianto ha sempre sotto controllo l’efficienza dell’intero sistema energetico anche in Sunny Portal, la soluzione professionale di monitoraggio di SMA, grazie a dashboard chiari e a numerosi strumenti di analisi. Aggiornamenti periodici del software mettono a disposizione nuove funzioni e garantiscono il funzionamento sicuro dell’impianto.

Il nuovo SMA Power Plant Manager regola la produzione di energia, l’accumulo e il consumo nel punto di connessione. In questo modo la centrale elettrica è sempre conforme ai requisiti previsti dai gestori di rete e dalle autorità di regolamentazione del mercato energetico per la gestione da remoto, la gestione dell’immissione in rete e dei carichi e la stabilizzazione della rete tramite le funzioni di regolazione della tensione e della frequenza. SMA Power Plant Manager è già disponibile in tutti i mercati del mondo.