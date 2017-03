Investire nella Green Economy – Opportunità e Responsabilità

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!





Sempre più persone e organizzazioni stanno sviluppando una coscienza verde. I cambiamenti climatici in corso, le notizie ricorrenti sul degrado del pianeta e fenomeni come l’effetto serra stanno convincendo anche i più scettici che prendersi cura dell’ambiente è ormai una necessità oltre che un dovere.

In anni recenti, è sempre più frequente vedere aziende utilizzare come strumento di marketing le loro politiche green. Questo è un indicatore importante che il pubblico è sempre più attento e sensibile a queste tematiche e tende a prediligere quelle aziende che danno un contributo attivo alla preservazione dell’ambiente.

Questo significa che i consumatori hanno oggi una certa misura di potere, anche se limitato, nell’indirizzare le aziende ad adottare delle politiche di Green Economy. Se ogni consumatore si prefiggesse di rivolgersi esclusivamente ad aziende ecosostenibili, il panorama economico mondiale subirebbe in breve tempo un’inevitabile rivoluzione.

Pensare a un’azione di massa di queste proporzioni può essere utopistico ma rimane comunque la responsabilità individuale di dare il proprio contributo per avere un pianeta più green. A questo riguardo, investire nella green economy è sia una responsabilità che un’opportunità.

Green Economy Una Responsabilità Personale

Una responsabilità in quanto ognuno di noi può prefiggersi come meta di utilizzare solamente prodotti a basso impatto ambientale. Ad esempio, decidere di acquistare prodotti esclusivamente biologici è un ottimo modo per ridurre l’inquinamento ambientale.

Allo stesso modo, prediligere l’acquisto di prodotti locali è segnale di una coscienza green. Consumare i prodotti della nostra zona di residenza, significa avere meno mezzi di trasporto in circolazione per distribuire gli stessi prodotti in zone lontane. Allo stesso tempo , riduciamo i chilometri percorsi per i nostri acquisti immettendo meno emissioni dannose nell’aria e risparmiando anche a livello economico.

Anche se non sempre è possibile acquistare prodotti locali, si può dare comunque un contributo attivo. Ad esempio, informandosi sui prodotti da acquistare, è possibile spesso trovare gli stessi articoli prodotti con materiali riciclati. Oppure si potrebbe scegliere di acquistare da aziende che alimentano i loro cicli produttivi con energie rinnovabili. Questi sono solo alcuni esempi di come ognuno di noi può farsi carico della propria responsabilità personale.

La Green Economy Genera Nuove Opportunità

Il diffondersi della cultura eco sostenibile si è anche trasformata in opportunità per molti. Ad esempio, il mercato delle energie rinnovabili è in continua espansione. L’energia solare e quella eolica sono oggi notevolmente più economiche rispetto a solo dieci anni fa. Più persone oggi possono permettersi di acquistare un impianto fotovoltaico per la propria abitazione e Paesi emergenti, come ad esempio quelli della zona Asia, stanno cominciando solo ora ad interessarsi a queste forme di energia. Questo fa presupporre che il mercato delle energie rinnovabili rimarrà sulla cresta dell’onda ancora per molti anni. Investire in aziende collegate a questi settori può essere una scelta vincente per molti investitori.

Sempre nel campo degli investimenti, si può essere green cercando di utilizzare in maniera più estesa nuovi strumenti come l’online banking e il trading online. Piattaforme come 24option, ad esempio permettono di gestire i propri investimenti direttamente da casa. Anche in questo caso vengono ridotti sia i viaggi in automobile per recarsi presso una sede fisica sia la quantità di carta utilizzata visto che operando online la circolazione di materiale cartaceo è quasi nulla.

Anche per chi ha uno spirito imprenditoriale, la green economy è una fonte di grandi opportunità. Le possibilità lavorative in questo settore continuano a moltiplicarsi e le possibilità di crescita sono ancora notevoli. Pensiamo, ad esempio, alle potenzialità che settori come il turismo, l’abbigliamento, l’edilizia e l’alimentare possono offrire e quanto è ancora possibile fare in questi settori. Professioni come il consulente energetico o servizi di riciclaggio, solo per citare alcuni esempi, continueranno ad avere una rilevanza sempre più importante e le possibilità di espansione sono considerevoli.

Quelli che abbiamo considerato sono solo alcuni esempi ma è evidente che investire nella green economy è una scelta saggia. Ognuno di noi ha la responsabilità di rendere il nostro pianeta un posto migliore per vivere e consegnarlo alle future generazioni nelle condizioni giuste per poterlo godere. Allo stesso tempo, la green economy offre anche la possibilità di poter trasformare uno stile di vita considerato da alcuni scomodo in un’ottima opportunità in termini di ritorno economico. Una situazione perfetta dove tutti ne escono vincitori grazie alla green economy.