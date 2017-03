Perché Scegliere la Bioedilizia?

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!









Il Messaggero casa desidera promuovere un’edilizia e uno stile di vita sostenibile. Per questo motivo ha sviluppato un’infografica dedicata agli edifici in bioedilizia.

L’Agenzia per la Protezione Ambientale statunitense (EPA) definisce “Green Building” come la pratica di creare strutture con processi che sono ecologicamente responsabili , ed efficienti per tutto il ciclo di vita dell’edificio stesso. Questo vale per la scelta del sito, per la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione e la decostruzione. Questo approccio espande ed integra i classici problemi di progettazione, che sono economia, utilità, durata e comfort. L’edificio sostenibile viene anche definito come “verde” o “ad alte prestazioni”. L’edilizia sostenibile può influenzare la salute degli esseri umani, e da oggi al prossimo futuro, abbracciare uno stile di vita sostenibile diventerà cruciale per la nostra sopravvivenza.

Vantaggi della Bioedilizia

Con l’evoluzione costante di nuove tecnologie, che si integrano con le nuove pratiche costruttive più sostenibili, i vantaggi della bioedilizia si sono moltiplicati su tre assi principali: la bioedilizia può infatti portare un impatto significativo per l’ambiente, per l’economia, ma anche a livello sociale. La combinazione di metodi costruttivi e design sostenibili aumentano i vantaggi al massimo grado. Ecco quali sono questi vantaggi:

Vantaggi ambientali

Ridurre gli sprechi di acqua

Conservare le risorse naturali

Migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua

Proteggere la biodiversità e gli ecosistemi

Benefici economici

Ridurre i costi operativi

Migliorare la produttività degli occupanti

Crea mercato per i prodotti e servizi verdi

Benefici sociali

Migliorare la qualità della vita

Ridurre al minimo il peso sulle infrastrutture locali

Migliorare la salute degli occupanti e il comfort