CaldaiaNoStress: alla tua caldaia ci pensa Eni gas e luce

CaldaiaNoStress è il pacchetto Eni gas e luce che prevede una selezione di caldaie Riello pensate per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni.

Le caldaie a condensazione rappresentano una certezza, non solo per l’ambiente, ma anche per i clienti, in quanto offrono prestazioni migliori rispetto ad una semplice caldaia a gas. Infatti queste caldaie permettono di:

ridurre fino al 30% i consumi di gas all’anno; richiedere il 50% di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e fino al 65% se la caldaia a condensazione è dotata di termoregolazione evoluta; risparmiare fino al 25-30% dei consumi.

Utilizzando questo sistema di valvole in combinazione con un termostato intelligente, come ad esempio il termostato smart di Hive, incluso nel pacchetto CaldaiaNoStress di Eni gas e luce, è possibile evitare ulteriori sprechi, anche grazie alla possibilità di controllare il riscaldamento da remoto tramite il proprio smartphone.

L’offerta CaldaiaNoStress è infatti pensata per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni e per ridurre i consumi legati al riscaldamento nei mesi invernali. Benché sostituire una caldaia possa sembrare una spesa non indifferente, è importante tenere in considerazione la possibilità di accedere agli Ecobonus 2018, inoltre il risparmio di consumi sul lungo termine si rivela un ottimo investimento.

Tutto quello che c’è da sapere sulle detrazioni fiscali del 2018

L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale concessa nel caso in cui vengano effettuati interventi mirati al miglioramento dell’efficienza energetica di un edificio, e consiste nella detrazione del 65% dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o dall’IRES (Imposta sul Reddito delle Società). Tale detrazione, viene suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui è sostenuta la spesa e nei successivi 10.

Inoltre, è possibile accedere ad una detrazione specifica del 50% nel caso in cui tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 siano state effettuate spese per la sostituzione di una caldaia a gas con una caldaia a condensazione di classe A senza termovalvole (fino ad un ammontare di 96.000 euro).

In che cosa consiste l’offerta CaldaiaNoStress?

L’offerta CaldaiaNoStress di Eni gas e luce permette di scegliere la caldaia giusta per le proprie esigenze energetiche. Chiunque, anche chi non è cliente, ha la possibilità di richiedere il supporto di un tecnico specializzato Eni gas e luce in grado di consigliarlo nell’acquisto più adatto per riscaldare correttamente la propria abitazione.

Una volta scelta la caldaia da acquistare, i tecnici specializzati Eni gas e luce si occuperanno di installarla nel pieno rispetto di tutti gli obblighi normativi, di smaltire la vecchia caldaia e di offrire una manutenzione periodica in grado di garantire l’efficienza del sistema di riscaldamento nel tempo, con una garanzia di 2 anni.

La proposta CaldaiaNoStress è rivolta a tutti, anche a coloro che non sono clienti Eni gas e luce per la fornitura energetica, ma che desiderano comunque risparmiare sui consumi e sulla bolletta, approfittando delle detrazioni fiscali.

In collaborazione con Eni