Tour MC Energy 2019: la tutela dell’incentivo nel settore fotovoltaico

“Informare e formare” è il messaggio Tour MC Energy 2019, che anche quest’anno viaggia per tutta l’Italia, da Nord a Sud, per parlare di fotovoltaico. La scarsa informazione è spesso uno dei principali problemi che si trovano ad affrontare coloro che sono coinvolti nel settore energetico, sia professionisti ma soprattutto imprenditori che hanno deciso di investire nell’energia rinnovabile.

Per questo anche quest’anno MC Energy, azienda del settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, in collaborazione con diverse Associazioni di categoria (CNA e CONfapi), l’Associazione Italia Solare e in partnership con l’azienda SunCity, ha organizzato il Tour “La tutela dell’incentivo nel settore fotovoltaico”.

Tale sinergia e collaborazione, tra diverse realtà del fotovoltaico, dimostra come sia importante occuparsi di informazione a 360°, mettendo a disposizione degli interessati esperienza, professionalità e supporto per le azioni future.

Tutti fattori indispensabili per affrontare al meglio e in modo sereno gli investimenti nel settore energetico che continua a crescere rapidamente. Proprio per il maggiore interesse e sviluppo veloce del settore energetico negli ultimi anni, non è sempre facile stare al passo.

A chi si rivolge il Tour MC Energy 2019?

Il Tour è un evento pensato per tutti coloro coinvolti nel settore energetico e in particolare nel fotovoltaico, non solo gli operatori ma anche i possessori di impianti fotovoltaici ed imprenditori che hanno investito per migliorare l’efficienza energetica della propria azienda e dei propri clienti.

Nel dettaglio, il Tour è destinato a:

Professionisti del settore (installatori, ingegneri, progettisti, ecc.);

(installatori, ingegneri, progettisti, ecc.); Imprenditori impegnati nel settore energetico.

Visto che si rivolge a due differenti target, inoltre, l’evento è stato strutturato in maniera tale da affrontare tematiche specifiche per ciascuno di essi.

Gli incontri si caratterizzano per la presenza di personalità di rilievo e brand leader di mercato (rappresentanti di Huawei, Jinko, Italia Solare, Sun City). Ciascuno di essi offre un prezioso contributo fatto di esperienze e conoscenze, mostrando le nuove opportunità del settore con uno sguardo al futuro.

Di fatto il Tour rappresenta anche un momento di riflessione generale, per capire dove si è arrivati e quanto ancora e meglio c’è da fare nell’utilizzo dell’energia rinnovabile, del suo impatto economico e di investimento per molti professionisti e non.

La tutela dell’incentivo

In tutti gli incontri che caratterizzano le tappe del Tour MC Energy 2019, una particolare attenzione è data al tema della tutela dell’incentivo. Questa è una questione molto importante e che MC Energy mette al centro dell’evento informativo in giro per l’Italia.

MC Energy, nella persona di Claudio Conti, General Manager dell’azienda, affronta temi fondamentali (controlli GSE, evoluzione normativa, nuove opportunità, numeri reali, ecc.) per permettere a coloro coinvolti nel settore del fotovoltaico, in particolare, di sostenere in tutta serenità le verifiche di controllo da parte dell’Ente erogatore dell’incentivo (GSE).

Infatti è fondamentale la diffusione, da parte dei proprietari di impianti fotovoltaici incentivati, di un approccio finalizzato a proteggere l’investimento fatto, attraverso una maggiore attenzione nella gestione burocratica del proprio impianto che è alla base dell’incentivo concesso. Di fatto, il mantenimento dell’incentivo dipende dal fatto che la documentazione deve dimostrare che si è in possesso dei requisiti necessari.

Allo stesso modo è necessario intervenire in tempo per rimediare ad eventuali irregolarità e mancanze documentali, per evitare di perdere totalmente l’incentivo ricevuto e quindi compromettere in maniera irreversibile l’investimento fatto.

E’ importante, di conseguenza, diffondere l’idea di prevenzione, occupandosi del proprio impianto non solo dal punto di vista tecnico ma anche burocratico, per affrontare così con tranquillità i controlli del GSE.

Le tappe del Tour 2019

Il Tour 2019 è partito lo scorso febbraio da Macerata e proseguirà fino a dicembre 2019 in diverse città italiane. Non poteva mancare Matera, capitale della cultura 2019, ma le tappe sono davvero tante e toccano diffusamente tutto lo stivale.

Infatti l’evento coinvolge ben 11 città italiane, per un totale di 22 eventi. Dopo Matera, infatti, abbiamo: Salerno, Firenze, Bari, Bologna, Verona, Milano, Cosenza, Torino, Roma e Pescara.

Sicuramente il Tour “La tutela dell’incentivo nel settore fotovoltaico” è un’occasione da non perdere per tutti coloro che sono impegnati nel settore energetico o hanno deciso di investire in esso. Infatti l’evento rappresenta l’opportunità per aggiornarsi e acquisire le informazioni fondamentali, incontrando personalità esperte dell’energia e che offrono supporto e servizi.

Conoscere le innovazioni ma anche comprendere da vicino come prendersi cura del proprio investimento è un passaggio obbligato, per sfruttare al meglio le possibilità che il campo dell’efficienza e risparmio energetico offrono in termini economici.

Per conoscere tutte le tappe più vicine a te e le date, consulta il calendario dettagliato dell’evento.

