I servizi SMART MC Energy a supporto degli operatori del fotovoltaico

La preoccupazione di perdere l’incentivo è una delle principali ansie che colpisce chi possiede un impianto fotovoltaico incentivato nonché il problema che sempre più frequentemente deve gestire un operatore del settore.

Chi opera nel fotovoltaico è sempre più consapevole del fatto di dover offrire ai propri clienti servizi sempre migliori ed efficienti. Infatti la gestione degli impianti fotovoltaici incentivati, soprattutto dal punto di vista burocratico, talvolta crea non pochi problemi agli operatori, troppo spesso chiamati ad intervenire per risolvere urgenze.

Questa situazione è dovuta soprattutto al fatto che il panorama del fotovoltaico italiano è decisamente cambiato rispetto al passato. Esso è caratterizzato da un controllo GSE (Gestore Servizi Energetici) più frequente e dettagliato, proprio per accertare il rispetto dei requisiti necessari per usufruire degli incentivi previsti per gli impianti fotovoltaici.

Se le verifiche da parte del GSE rilevano irregolarità, infatti, si corre il rischio di sospensione dell’incentivo ottenuto, oltre a dover restituire il denaro già ricevuto.

La conseguenza di tutto ciò è stata una vera e propria corsa ai ripari, con il bisogno sempre maggiore, da parte di chi è proprietario di un impianto fotovoltaico incentivato, di affidarsi a professionisti in grado di occuparsi dell’impianto preoccupandosi soprattutto della gestione e tutela dell’incentivo.

Di conseguenza gli operatori del settore fotovoltaico si trovano a dover gestire un molteplicità di documenti che rendono così più complesso e stressante il loro lavoro. Sicuramente lavorare in queste condizioni, spesso, può compromettere i risultati, a svantaggio sia dell’operatore che del possessore dell’impianto.

Ma se le problematiche potrebbero trasformarsi in opportunità di guadagno?

Conoscendo, infatti, le esigenze dei clienti è possibile anticipare le richieste, offrendo loro una serie di servizi finalizzati alla risoluzione. In questo senso quello che per te era solo un aspetto negativo da dover gestire, diventa una possibilità per differenziare e arricchire la tua offerta.

In sintesi, quello che per te operatore è un problema può diventare:

Possibilità di aumentare il guadagno;

Opportunità di estendere il mercato;

Un migliore servizio offerto ai clienti;

Occasione di differenziarsi dalla concorrenza;

Meno stressante.

Questi sono aspetti interessanti e raggiungibili adottando nel proprio lavoro da operatore del settore fotovoltaico servizi appositamente elaborati per meglio rispondere alle esigenze dei clienti.

Riuscire a gestire la documentazione dei propri clienti in maniera più semplice, corretta e veloce è possibile grazie al piano di servizi smart, sviluppati da MC Energy.

MC Energy accanto agli operatori del fotovoltaico: i servizi SMART

La MC Energy, azienda leader nella tutela dell’incentivo fotovoltaico, ha sviluppato interessanti soluzioni per supportare tutti coloro coinvolti nel settore fotovoltaico, sia proprietari che operatori.

In particolare i servizi SMART sono destinati agli operatori del settore fotovoltaico. Essi, attraverso un’apposita piattaforma software, consentono di facilitare l’organizzazione e la gestione della parte documentale di un impianto fotovoltaico, avendo in automatico il promemoria delle scadenze e in un unico portale tutta la storia dell’impianto.

Questo aspetto, infatti, è quello che può far perdere più tempo ad un operatore e metterlo in difficoltà. Con i servizi SMART, dunque, tutto questo può diventare un lontano ricordo, in quanto il lavoro è semplificato e soprattutto ottimizzato, raggiungendo risultati migliori e permettendo all’operatore del settore di trasmettere il valore aggiunto del suo lavoro al cliente.

I servizi SMART offerti dalla MC Energy sono elaborati in maniera da soddisfare le diverse esigenze degli operatori, offrendo differenti livelli di servizi:

Screening smart light; Screening SMART; Doc manager.

I vantaggi

I vantaggi che i servizi SMART garantiscono al lavoro degli operatori del settore fotovoltaico, oltre ad arricchire l’offerta e incentivare maggiori guadagni, sono:

Semplificazione nella gestione dell’impianto fotovoltaico;

Aumento della sicurezza grazie ad un unico archivio digitale aggiornati costantemente;

Maggiore tutela dell’incentivo;

Serena gestione dei controlli da parte del GSE;

Riduzione degli errori.

L’ultimo punto è particolarmente importante, in quanto spesso proprio la fretta di dover completare la documentazione di un cliente, può far commettere errori. Inoltre l’utilizzo della piattaforma dei servizi SMART consente di programmare le attività da svolgere e tenere tutto sotto controllo, riducendo stress ed errori, appunto.

Trasmetti il tuo valore aggiunto con i servizi SMART

Essere in grado di dare ai propri clienti la soluzione giusta al momento giusto non è sempre facile da realizzare.

I servizi SMART permettono agli operatori del settore fotovoltaico di offrire una gamma di servizi superiori, differenziandosi dalla concorrenza, ma non solo. Migliori e maggiori servizi fanno percepire più facilmente ai clienti il valore del lavoro offerto.

Trasmettere professionalità attraverso il tipo di attività che si svolge, permette anche di dare un costo diverso al lavoro.

I servizi SMART sono una soluzione semplice ma in grado di rivoluzionare totalmente il modo di lavorare di un operatore del settore fotovoltaico. A beneficiare sarà anche il rapporto più semplice con i clienti, costruito su una comunicazione semplificata e gestita mediante la piattaforma.

La gestione standardizzata e precisa della documentazione vuol dire vivere con maggiore tranquillità i controlli condotti dal GSE, in quanto si ha la certezza che il proprio incentivo, quindi investimento, è al sicuro.

Di conseguenza i tuoi clienti sono più tranquilli e soddisfatti. Tu operatore, invece, avrai la sicurezza di lavorare meglio, risparmiando tempo ed energie.

