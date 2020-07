NFON AG sceglie il Portogallo per il suo nuovo centro di Ricerca & Sviluppo

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!









Velocità di R&S senza limiti

NFON AG, l’unico provider di servizi cloud PBX paneuropeo, ha scelto il Portogallo per aprire un nuovo centro di Ricerca & Sviluppo in Europa. L’apertura della nuova sede è prevista per il prossimo settembre nell’Area Metropolitana di Lisbona, con l’obiettivo di iniziare al più presto a reclutare i primi sviluppatori entro l’anno ed estendere il team R&S a 30 specialisti nel 2021. Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer di NFON AG: “Questa nuova sede in Portogallo ci consentirà di continuare il nostro processo di espansione e ci assicurerà maggiore competitività sul mercato europeo. Una buona capacità di Ricerca e Sviluppo è la chiave per avere la massima forza innovativa ed una velocità senza limiti”.

Lisbona hub della tecnologia

Dopo un lungo e approfondito processo di valutazione, il Portogallo è stata la nostra scelta. Grazie ad un’elevata percentuale di laureati in matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia e ad un’ottima e diffusa conoscenza della lingua inglese, il Portogallo offre – oltre alla sua posizione strategica – un importante numero di giovani collaboratori per progetti di sviluppo internazionale. Per queste ragioni uno dei principali vantaggi di questo Paese è rappresentato da un’ampia offerta di sviluppatori nei settori del front-end, back-end, PHP e coding. Markus Krammer, Vice President Products & New Business di NFON AG: “Questo è stato il miglior presupposto per il reclutamento di sviluppatori che possano lavorare in team con successo e per periodi di tempo più lunghi, anche su progetti di grande portata. Il Portogallo, e soprattutto Lisbona in qualità di hub della tecnologia, hanno tutte le carte in regola per diventare sede di un nuovo centro per la Ricerca e Sviluppo”.

Forza innovativa europea

Con la nascita di un nuovo centro per la Ricerca & Sviluppo, NFON AG raggiunge un ulteriore importante traguardo che porterà l’azienda a diventare il numero uno per la telefonia in cloud in Europa. Hans Szymanski, Chief Executive Officer & Chief Financial Officer di NFON AG: “L’Europa ha bisogno di aziende solide e a prova di futuro, ma ha anche bisogno di una visione in cui la componente principale sia una trasformazione rapida e affidabile delle nuove tecnologie. NFON AG è all’avanguardia nella digitalizzazione in Europa e garantisce, soprattutto in tempi come questi, che molti lavoratori abbiano un accesso facile e veloce agli strumenti necessari per il lavoro da casa, oltre a sperimentare un lavoro da mobile ai massimi livelli. Il successo dell’Europa dipende anche dalla capacità innovativa delle aziende tecnologiche e, con l’apertura di questo nuovo centro, noi di NFON intendiamo dare il nostro contributo”.