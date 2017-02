Anche le traduzioni diventano green!

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!







Negli ultimi anni l’attenzione posta alle problematiche dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici è cresciuta esponenzialmente. La maggior parte delle aziende ha risposto a questo trend riprogettando le proprie attività affinché siano maggiormente ecocompatibili e orientate verso una Green Vision reale ed effettiva. Tuttavia un orientamento completamente Green delle aziende può essere vanificato se le aziende stesse non riescono a comunicarlo correttamente nel contesto nazionale ed estero.

Quando un’azienda è veramente green

Un’azienda può essere definita realmente “Green” quando riesce a perseguire i propri obiettivi di business tenendo in considerazione il bilanciamento etico e solidale delle risorse impiegate e compensando tramite esternalità positive i danni causati dal naturale sfruttamento delle risorse. Questa filosofia è alla base della Green Economy e tutti gli strumenti per comunicarla agli stakeholders esterni fanno riferimento al “Communication Mix” del Green Marketing. Nel Green Marketing le aziende svolgono un ruolo attivo e soprattutto proattivo per la salvaguardia delle risorse ambientali e degli equilibri ecologici. Si tratta quindi di un vero e proprio modello di business che fonda la propria value proposition strategica sui valori di etica, correttezza, trasparenza e lealtà verso il sistema uomo-ambiente. Infine, bisogna fare attenzione a non confondere il Green Marketing con il Green Washing. Il Green Washing a differenza del Green Marketing non è un modello di business ma piuttosto una strategia di comunicazione adottata da imprese, organizzazioni o istituzioni politiche volta a definire un’immagine, spesso ingannevolmente positiva, delle proprie attività e relativo impatto ambientale. Principalmente lo scopo è distogliere l’attenzione dei consumatori finali e quindi dell’opinione pubblica dalle esternalità negative per l’ambiente causate dalle proprie attività o dai propri prodotti.

La comunicazione delle aziende Green all’estero

La maggior parte delle aziende Green si trovano ad operare in diversi mercati esteri molto sensibili riguardo le tematiche ambientali e di eco-sostenibilità. Per questo è fondamentale curare ogni aspetto della propria comunicazione per evitare che venga interpretata come Green Washing. E’ bene precisare che ogni Paese e Nazione presenta diverse sfaccettature culturali che richiedono continui adattamenti del messaggio che si vuole trasmettere; basti pensare a come il problema dell’inquinamento viene affrontato dai Paesi Nordici rispetto agli USA o alla Cina. Inoltre, la maggior parte delle aziende diffondono il proprio materiale informativo e commerciale riguardo prodotti e servizi online tramite siti web e social media. Se da un lato questo è un vantaggio dato che permette di raggiungere utenti potenzialmente in ogni parte del mondo dall’altro espone le aziende a possibili danni d’immagine qualora la comunicazione non sia curata o facilmente fraintendibile. Il rischio che le attività realmente Green dell’azienda vengano confuse per Green Washing è in questi casi molto elevato.

Per questo motivo ogni punto di contatto dell’azienda con gli utenti finali come: siti web, campagne pubblicitarie, brochure, pieghevoli e altro materiale pubblicitario e informativo deve essere perfettamente localizzato ed eventualmente tradotto per il mercato di riferimento.

Perché le traduzioni Green saranno sempre più necessarie?

Il settore Green comporta per le aziende l’utilizzo di una terminologia tecnica precisa e specializzata. Inoltre, è ormai assodato che le aziende per dimostrare il fatto di essere realmente Green devono saper creare e gestire analisi, schede tecniche, prove sul campo e qualsiasi altro materiale che serva a dimostrare e verificare l’efficacia e l’ecosostenibilità delle proprie attività. Naturalmente questa è solo una parte del problema dato che tutto questo materiale deve essere poi reso accessibile e fruibile da utenti che possono trovarsi in Paesi differenti e parlare quindi lingue diverse.

Le aziende non devono quindi solo tradurre materiale altamente tecnico e specializzato ma localizzarlo perfettamente nel contesto culturale di riferimento. Spesso però la maggior parte delle aziende non sono in grado di farlo internamente e in questo caso la soluzione più efficace è rivolgersi ad agenzie di traduzione specializzate nel Green Marketing. Non è un caso che le agenzie di traduzione più innovative abbiano recepito questa esigenza e selezionino traduttori specializzati in traduzioni Green.

Infatti le traduzioni Green possono riguardare numerosi ambiti come bioarchitettura, cosmetica naturale, scienze ambientali, agricoltura trattamento delle acque; solo per citarne alcuni. Le aziende Green tramite traduzioni tecniche e commerciali curate sotto ogni punto di vista, linguistico e culturale, potranno lanciare con successo i propri prodotti e servizi green sui mercati esteri e far conoscere ai propri consumatori la vera immagine e approccio dell’azienda.