A Piacenza si premia il riciclo

Piacenza, 23 marzo 2017 – “Riciclare Conviene”, l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale che fa risparmiare chi ricicla, parte oggi al Conad Superstore di via Modonesi. Arriva in città la campagna ambientale itinerante Riciclare Conviene: sconti sulla spesa per chi si impegna nella raccolta differenziata dei rifiuti.

Dal 2011 questo progetto percorre la penisola per ricordare che separare i rifiuti conviene non solo all’ambiente, ma anche alla comunità grazie al risparmio economico che produce. In altre parole, il rifiuto è una risorsa, non un problema.Per rafforzare questo concetto, Riciclare Conviene andrà a premiare con sconti sulla spesa la raccolta differenziata dei cartoni Tetra Pak® per latte, succhi, vino e altri alimenti. Infatti, da oggi e fino a domenica 14 maggio 2017 sarà in funzione al Conad Superstore di via Modonesi la postazione interattiva dedicata alla raccolta di questi imballaggi: ad ogni conferimento, la macchina emetterà gli eco-scontrini che danno diritto ai buoni sconto sulla spesa nel punto vendita.

Giunta alla 14° edizione, la campagna ambientale “Riciclare Conviene” non sostituisce la modalità di raccolta dei contenitori Tetra Pak insieme alla carta attiva nel Comune di Piacenza. I cartoni Tetra Pak di latte, succhi, vino e altri alimenti inseriti nella postazione del Conad di via Modonesi andranno ad aggiungersi alla raccolta differenziata della città. A tal proposito va ricordato che nel 2016 nel Comune di Piacenza oltre il 56% dei rifiuti è stato differenziato e avviato al riciclo.

“È un’iniziativa importante – dichiara l’assessore all’Ambiente Giorgio Cisini – coerente con la politica ambientale del Comune, e la dimostrazione che la raccolta differenziata dei rifiuti non solo migliora l’ambiente, ma determina anche un risparmio per i consumatori. La strada del riciclo e del riutilizzo dei materiali che provengono dai rifiuti è l’unica in grado di offrire un saldo del tutto positivo in termini ambientali. Per questo l’Amministrazione comunale dà il suo concreto sostegno a ogni iniziativa volta a migliorare l’ecosostenibilità del territorio e di raccolta operativa dei materiali che possono essere recuperati”.

“Negli ultimi anni Conad ritiene di doversi attivare fattivamente per ridurre al minimo l’impatto ambientale derivante dalla propria attività e negli ultimi anni ha assunto molteplici impegni per favorire il risparmio energetico, ridurre i consumi e aumentare la raccolta differenziata” – ha dichiarato Loredana Alinovi, membro del CDA di Conad Centro Nord – “Con questo progetto puntiamo a incentivare i comportamenti virtuosi per l’ambiente e ad informare sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti”.

“Da oltre 10 anni Tetra Pak promuove la diffusione della raccolta differenziata dei propri contenitori in tutta Italia – ha aggiunto Lorenzo Nannariello, Responsabile progetti ambientali di Tetra Pak Italia – Questo ha consentito nel 2016 a raccogliere ed avviare a riciclo circa 1,5 miliardi di cartoni Tetra Pak, che sono così diventati nuovi prodotti riciclati, come sacchetti in carta per la spesa, quaderni, tovaglioli e tanto altro”.

“L’importanza della raccolta differenziata” ha sottolineato Sauro Avarucci, responsabile Iren del servizio di raccolta differenziata in città, “va assolutamente ricordata anche da parte di chi, come Iren, gestisce tecnicamente il ciclo dei rifiuti. Differenziare i materiali riciclabili è un gesto di alta valenza civica oltre che pratica, che permette di ridurre i flussi di materiali destinati allo smaltimento, indirizzando utili risorse al recupero. Ogni azione che vada nella direzione di sensibilizzare i cittadini alla corretta gestione dei rifiuti è meritevole della massima attenzione e supporto da parte del Gruppo Iren.

La campagna ambientale itinerante Riciclare Conviene è stata inaugurata a Modena nel 2011 e ha raggiunto diverse città italiane: Forlì, Rimini, Bologna, S. Stefano di Magra (SP), Terni, Torino, San Giuliano Terme (PI), Grosseto, Arma di Taggia (IM), Corciano (PG), Alba (CN) e Rubiera (RE). Fino ad oggi sono stati raccolti grazie all’impegno di migliaia di cittadini 215.000 cartoni Tetra Pak. Dopo l’edizione di Piacenza, Riciclare Conviene proseguirà in altre città italiane per divulgare una sempre più attenta coscienza ambientale.