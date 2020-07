ENGIE e BTS BIOGAS: una partnership green

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!









Complementarietà di competenze per lo sviluppo di importanti progetti di decarbonizzazione da scarti e sottoprodotti organici

Siglato un accordo strategico per la riduzione della CO2 in atmosfera fra ENGIE, player mondiale dell’energia e dei servizi e BTS Biogas Srl (BTS), leader di mercato nel settore biogas. La partnership, in coerenza con il posizionamento delle due aziende, ha l’obiettivo di condividere know how e generare opportunità per importanti progetti di decarbonizzazione in Italia.

Conclusa con successo la fase di definizione della Division of Works per la progettazione, realizzazione e conduzione di progetti Green nel settore biometano da scarti e sottoprodotti organici. Il Memorandum of Understanding (MoU) prevede la condivisione di una pipeline di progetti che verranno individuati sinergicamente e sviluppati entro un anno dalla sigla dell’accordo.

“Entrare nella fase operativa della partnership con ENGIE è per noi fonte di grande soddisfazione” – afferma Franco Lusuriello CEO di BTS Biogas – “Condividere le nostre pipeline su importanti progetti di decarbonizzazione ci consentirà di sviluppare nuove opportunità e di rafforzare quelle esistenti”.

“Questa è una partnership di valore” – dichiara Damien Terouanne, CEO di ENGIE Italia – “ENGIE punta a essere leader della zero-carbon transition ed è impegnata nella realizzazione di numerosi progetti per la produzione di energia sostenibile. In BTS Biogas abbiamo trovato una profonda competenza tecnologica per la realizzazione di impianti produttivi di biometano avanzato, con numerosi vantaggi sia ambientali sia economici. Nell’attuale contesto storico, progredire in ambito di sostenibilità ambientale e sociale significa spingere e sostenere la ripresa economica”.

Entro un anno verranno realizzati i primi progetti che, oltre a generare numerosi benefici per l’ambiente, avranno anche impatti economici e sociali positivi sul territorio, quali un forte impulso alla ripresa e opportunità di impiego.

L’accordo permetterà a BTS di realizzare nuovi importanti progetti per la produzione di biometano avanzato in diversi settori, e a ENGIE di ampliare e integrare il proprio ventaglio di offerte in ambito di decarbonizzazione per clienti industriali.