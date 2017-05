Conto Energia: 961 violazioni rilevate nel 2016

Se qui sei nuovo ISCRIVITI alle News RSS feed. Thanks for visiting!







Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) svolge ogni anno centinaia di controlli sugli impianti fotovoltaici sovvenzionati dagli incentivi Conto Energia. Nel 2016 sono state 961 le diverse violazioni verificate,che hanno portato a concludere in maniera negativa 501 procedimenti di verifica.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) svolge, ormai da 10 anni, un ruolo di primaria importanza nell’incentivazione dell’efficienza energetica in Italia oltre che nello sviluppo di metodi innovativi per generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. A questi compiti, il D.Lgs 28/2011 ha affiancato un ulteriore attività rilevante al fine della corretta gestione dei fondi messi a disposizione per le energie rinnovabili: il monitoraggio.

Infatti nell’ambito del Conto Energia, che premia con incentivi statali i produttori di energia fotovoltaica per un periodo di 20 anni, la Direzione Verifiche ed Ispezioni (parte della Divisione Gestione e Coordinamento Generale del GSE) ha il compito di:

Gestire ed esaminare la documentazione inviata dai soggetti responsabili, comprese eventuali comunicazioni riguardanti esigenze di gestione degli impianti

Monitorare le scadenze legate agli adempimenti previsti dalla normativa

Gestire gli aspetti commerciali ed amministrativi riguardanti gli incentivi legati all’energia prodotta dagli impianti in questione

Verificare nel corso del tempo che gli impianti ammessi al Conto Energia restino in possesso dei requisiti necessari all’ammissione agli incentivi statali

Stando al Rapporto 2015 del GSE, nel 2015 sono stati erogati incentivi per oltre 550.000 impianti fotovoltaici ammessi ai diversi Conti Energia per una potenza pari a 17.700 MW. Per effetto della rimodulazione degli incentivi determinata dalla L. 116/2014, gli incentivi erogati (di circa 6,3 miliardi di euro) risultano in lieve calo rispetto all’anno precedente. Sempre secondo lo stesso rapporto, al 31 dicembre 2015 risultato entrati in esercizio ai sensi del Conto Energia 550.568 impianti, per una potenza totale di 17.701 MW, di cui: 5.723 con il primo Conto Energia, per una potenza di 163 MW; 203.725 con il secondo Conto Energia, per una potenza di 6.804 MW; 38.630 con il terzo Conto Energia, per una potenza di 1.553 MW; 204.556 con il quarto Conto Energia, per una potenza di 7.776 MW; 97.934 con il quinto Conto Energia per una potenza di 1.405 MW.

Ogni anno il GSE svolge centinaia di controlli, come confermato da Vinicio Vigilante, direttore della divisione Gestione e Coordinamento Generale dell’ente, che afferma: «Poiché l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è finanziata dalla componente A3 della bolletta corrisposta da tutti i clienti finali del settore elettrico (onere parafiscale) ed è equiparata a un contributo pubblico, per il GSE ricorre l’obbligo di operare il recupero delle somme indebitamente percepite. Nei casi più gravi, quale ad esempio la presentazione di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, il GSE, oltre a disporre la decadenza dal diritto agli incentivi e a recuperare eventuali somme già erogate, provvede a informare l’Autorità Giudiziaria per le azioni di competenza».

Nel 2014 il GSE ha svolto 3.188 controlli su impianti fotovoltaici incentivati con l’obiettivo di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi oltre che dei presupposti per il riconoscimento degli incentivi Conto Energia.Sono state registrate 243 tipologie diverse di violazioni, di cui 70 rilevanti e 173 minori . Nel 2015, invece, l’ente ha svolto 2.919 controlli in cui sono state accertate 412 violazioni, di cui 110 rilevanti e 302 minori ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.M. Controlli. Nel 2015 i controlli hanno riguardato impianti di dimensioni più grandi. Sulla stessa linea si confermano i dati relativi al 2016, con un numero di impianti controllati pari a 3.553.

Tra le violazioni rilevanti registrate troviamo:

Presentazione di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivo

Violazione del termine per la presentazione dell’istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell’accesso degli incentivi, la violazione del termine per l’entrata in esercizio

Inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto

Insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi

Utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati

Mancata iscrizione dell’impianto al Registro

Titolo autorizzativo/abilitativo non intestato al Soggetto Responsabile dell’impianto

Impianto non ricadente in nessuna delle fattispecie di cui all’art. 7, comma 8, del D.M 5 luglio 2012

Titolo autorizzativo/abilitativo non intestato al Soggetto Responsabile dell’impianto

Il lavoro del GSE non termina qui

Sempre secondo Vinicio Vigilante, «Il GSE, nei prossimi anni, garantirà un impegno assiduo nei controlli anche al fine di esercitare una funzione di garanzia per il sistema, oltre che per rispettare gli obiettivi fissati dal Decreto Controlli, che ha previsto, tra l’altro, verifiche con sopralluogo su base triennale su non meno del 10% della potenza di tutti gli impianti incentivati alimentati da fonti rinnovabili».

Il recente sviluppo del fotovoltaico in Italia ha portato gli utenti a quella che possiamo definire una “corsa agli incentivi” in cui sono state commesse diverse irregolarità, sia a livello documentale che a livello tecnico, che possono portare alla revoca del Conto Energia oltre che alla richiesta di rimborso per le sovvenzioni ottenute nel corso degli anni. Per non incorrere in queste sanzioni è di fondamentale importanza anticipare i tempi ed eseguire un controllo sul proprio impianto fotovoltaico per non trovarsi impreparati di fronte ad un controllo GSE.

