Fotovoltaico DOC: essere pronti ad un controllo GSE

In un contesto in cui i controlli svolti dal Gestore dei Servizi Elettrici sono in continua crescita, è fondamentale premunirsi ed assicurarsi di essere pronti ad un controllo svolto sul proprio impianto fotovoltaico. A tal proposito, MC Energy ha creato Fotovoltaico DOC, un servizio certificato di analisi preventiva, che ti permetterà di essere pronto a qualsiasi evenienza.

Molto spesso i produttori di energia fotovoltaica che hanno usufruito di incentivi statali si trovano a ricevere controlli di verifica a cui non sono preparati e che comportano l’annullamento degli incentivi. La verifica documentale è la principale fonte di problemi: troppo spesso i proprietari di impianti fotovoltaici non sono in possesso della documentazione richiesta in maniera completa e, per questo, subiscono le sanzioni dal GSE che prevedono anche l’annullamento e il rimborso dell’incentivo (a seconda della gravità).

Un danno economico non indifferente a cui chi investe in energia solare può porre riparo grazie a delle analisi sulla documentazione in suo possesso che gli permetteranno di essere preparato nel caso in cui riceva dei controlli. Fotovoltaico DOC permette di svolgere un’analisi burocratica approfondita della documentazione a disposizione dei proprietari degli impianti, grazie ad una procedura standardizzata e certificata che permetterà di verificarne il diritto ad usufruire degli incentivi statali.

MC Energy ha creato un servizio di check up preventivo in grado di effettuare, grazie all’utilizzo di un software, un controllo incrociato sulla documentazione dell’impianto fotovoltaico, verificandone la conformità con la normativa di riferimento, e individuando eventuali punti critici e difformità.

Quali sono i vantaggi e come usufruire del servizio

Fotovoltaico DOC è stato realizzato ponendosi come obiettivo la tutela dell’incentivo. Il punto di forza è l’utilizzo di un software, che permette di ottenere una verifica affidabile al 100% attraverso un processo guidato, obbligato e verificato per ogni fase del controllo. Il software garantisce una sicurezza ulteriore, essendo un archivio aggiornato e digitale, annulla il rischio di smarrimento dei documenti. Altri vantaggi del servizio Fotovoltaico DOC si concretizzano nel fatto che essendo un check up personalizzato individua le normative che impattano sull’impianto del cliente e va oltre il controllo del gse, verificando il rispetto delle normative, anche quelle non ancora verificate dal GSE.

Una volta portata a termine questa analisi preliminare il cliente sarà preparato alla verifica del GSE, in quanto i metodi usati da MC Energy rispecchiano quelli dell’ente in tutti gli step.

Inoltre, il cliente si troverà già pronta la documentazione da presentare al GSE in sede di controllo, eliminando cosi’ il rischio di incorrere in sanzioni dovute ad una presentazione parziale della documentazione.

Ovviamente ogni realtà ha una storia a sé, per questo prima di iniziare ad utilizzare il software creato da MC Energy saranno svolti una serie di incontri volti a comprendere il set di attività utili per svolgere tutti i controlli necessari e a rispettare tutte le normative, anche quelle non ancora verificate dal GSE. Il software messo a disposizione del cliente, quindi, sarà altamente personalizzato sulle sue esigenze e sarà mirato all’ottenimento di risultati specifici concordati in fase di contrattazione.

Farsi trovare pronti ad un controllo GSE è un aspetto decisivo per la salute della tua impresa, non esitare oltre.